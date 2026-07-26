快訊

影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

愈想睡愈失眠？醫揭睡眠焦慮惡性循環 教你4招自然助眠

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

聽新聞
0:00 / 0:00

煙波集團偕簡天才LA ONE推米其林星級聯名中秋禮盒 早鳥享優惠

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波集團「藏月成禮」米其林星級中秋禮盒，由簡天才的米其林團隊為煙波開發的獨家口味—奶皇肉鬆蛋黃酥。業者／提供
煙波集團「藏月成禮」米其林星級中秋禮盒，由簡天才的米其林團隊為煙波開發的獨家口味—奶皇肉鬆蛋黃酥。業者／提供

迎接品牌30 周年的煙波國際觀光集團，從旅宿活動到食材餐桌深耕在各類永續行動上，今年特別攜手米其林星級名廚簡天才，從 fine dining （精緻餐飲）的精準手法到永續食材的落實，集結 LA ONE 最熱銷的經典口味與煙波獨家限定風味，禮盒內容分別有「鹽之花菠蘿蛋黃酥」、「奶皇肉鬆蛋黃酥」、「抹茶梅柚雙餡流心酥」、「百香乳酪鳳梨酥」，每盒共8入；將其鹹甜、茶韻與酸香風味層層收進這一盒獻禮當中。

中秋節即將到來，最應景的「月餅」在每年送禮市場推陳出新，其中飯店與糕餅業者紛紛搶攻節日商機。煙波國際觀光集團即日起至9月21日開放預購，每盒原價1,680元，於9月11日前訂購，享早鳥優惠價1,480元，煙波集團會員另享優惠折扣，更多訂購詳情請至煙波國際觀光集團官網https://www.lakeshore.com.tw/查詢。

「藏月成禮」中秋禮盒包裝以煙波30年命名，月亮為靈感，盒面圓形視窗映出銀白光影，象徵煙波集團一路陪伴旅人，旗下各館座落於不同城市，不論住宿、用餐相聚，都能滿足每一次的團圓喜樂；其抽屜式互動結構，呈現源自新月至圓月的遞進，讓收禮人有開箱驚喜。而月色漸次明亮，則如同將時間流轉與珍貴禮意收藏其中、也意喻煙波為旅人們將每一次的體驗都珍藏成美好回憶。

連續多年榮獲《台灣米其林指南》「綠星」肯定的米其林綠星餐廳 THOMAS CHIEN 創辦人簡天才，是當代法餐極具代表性的名廚。今年煙波首度合作簡天才旗下品牌LA ONE，看中了簡主廚致力於頂級法式廚藝的職人精神與運用台灣在地小農食材結合的品牌共同理念；「藏月禮盒」一盒8入，共有4款口味，直接將LA ONE經典風味「鹽之花菠蘿蛋黃酥」、「 百香乳酪鳳梨酥」以及煙波獨家款「奶皇肉鬆蛋黃酥」、「抹茶梅柚雙餡流心酥」，一次放進禮盒、盡數擁有。

煙波限定的奶皇肉鬆蛋黃酥，嚴選法國布瑟T55麵粉揉成薄酥外皮，包入紅土鴨蛋黃與豬肉鬆。其奶皇的柔潤甜香襯出肉鬆鹹鮮與蛋黃醇厚；風味層次迷人，首先外層酥香輕盈，而內餡承接沙潤與肉香，讓這款大眾熟悉的台式糕餅多了一層細緻滋味。

也是煙波限定的抹茶梅柚雙餡流心酥，選用日本靜岡抹茶揉合簡天才專精的法式餅皮工藝，包覆青梅、柚子與雙餡流心。品嚐時先有第一層的抹茶微苦口感，隨之取代是散發出的梅柚酸韻與柔滑內餡，一款點心呈現出茶感與果酸相得益彰的優雅尾韻。

鹽之花菠蘿蛋黃酥是LA ONE 年銷逾15萬顆的人氣招牌，以菠蘿外皮帶來鬆酥咬感。法國奶油揉入葛宏德海鹽的輕盈鹽韻；其選用友善養殖紅土鴨蛋黃相當油潤厚實，搭配烏豆沙的綿密甜韻正好相互承接。食用風味有著蛋黃與豆沙的熟悉底韻，同時外層酥香則慢慢於味蕾延展。

經典熱銷的百香乳酪鳳梨酥，採雨用友善耕作鳳梨與在地百香果熬成酸潤內餡，帶出整體清爽而鮮明的果韻風味。外層以法國AOP認證的邦菩禮奶油揉入帕瑪森乳酪，烘成酥鬆餅皮；乳酪帶有微鹹風味剛好能襯托果餡酸香，使品嚐時的尾韻更顯輕盈。

煙波集團「藏月成禮」米其林星級中秋禮盒，包裝以煙波30年命名、月亮為靈感，盒面圓形視窗映出銀白光影，象徵煙波集團一路陪伴旅人，為其每一次的到訪體驗都珍藏成美好回憶。業者／提供
煙波集團「藏月成禮」米其林星級中秋禮盒，包裝以煙波30年命名、月亮為靈感，盒面圓形視窗映出銀白光影，象徵煙波集團一路陪伴旅人，為其每一次的到訪體驗都珍藏成美好回憶。業者／提供

中秋節 品牌 觀光

延伸閱讀

煙波早午餐 永續海鮮與植感蔬食全新13道山海料理上菜

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

中秋蛋黃酥開箱！冠軍芝麻品牌芝初做的「黑芝麻蛋黃酥」，濃香爆擊、一吃就被圈粉

高端消費更有力！台北101業績衝新高 頂級客不只買得多更買得深

相關新聞

65歲婦天天控媳婦偷錢還揚言報警 醫揭「被偷妄想」失智症警訊！

「我的錢一定是媳婦偷走的！」65歲陳姓婦人近一年來反覆指控媳婦偷錢，多次要求家人報警，讓氣氛陷入尷尬。直到家屬發現她除了疑心愈來愈重，也開始反覆問同樣的問題、忘記剛做過的事情，陪同就醫後才發現，真正的元凶竟是失智症作祟。

今南部水氣仍多中部以北留意午後雷陣雨 本周恐有颱風發展

7月是颱風季，紅霞颱風逐漸遠離，但又有熱帶擾動可能發展。中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，菲律賓東方海面至赤道附近又有熱帶雲簇發展，7月底至8月上旬有熱帶擾動或颱風生成機率，目前預估朝日本方向或遠離台灣的方向移動。此外，今天南部地區水氣仍多，有局部短延時豪雨機率，中部以北則要留意午後雷陣雨。

夏天中風不是巧合！醫師教6招預防：補水、量血壓、別等口渴才喝水

莫以為腦中風是冬天的專屬疾病，每逢夏季高溫，中暑、脫水、血壓波動而送醫的中風患者明顯增加。初鳴堂中醫診所中醫師周宗翰說，炎熱天氣高溫讓身體水分流失、血液變得較濃稠，加上血壓容易劇烈波動，若已有高血壓、糖尿病、高血脂或腦血管疾病，就可能增加腦中風的風險。

食藥署駁傅崐萁「六成油品不合格」說法 近4年275件油品全數合格

中聯油脂事件延燒，各界聚焦國內食用油工廠的食品安全管理，國民黨立院黨團總召傅崐萁引用2021年研究報告，指稱「食藥署早已知道食用油脂工廠HACCP初查合格率不到六成」、「代表六成油品不合格」。

讀饗時光EP176｜調酒摻東泉辣椒醬 一時無酉在想什麼？

亞洲第一間無酒精酒吧「一時無酉」的創辦人暨調酒師黃心皓，把調飲的主題延伸到茶；而且在無酒精、有酒精的飲品之外，還想倡議一種「品飲的情境」。

屏東、台東大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署上午10時25分針對屏東縣山區、恆春半島、台東縣發布大雨特報，指出南方雲系北移，易有短延時強降雨，今(26)日恆春半島、東南部地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。