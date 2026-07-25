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RICHARD MILLE推全新RM64-01 Colnago陀飛輪 聯名當代自行車傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Tadej Pogačar的手腕上也配戴了最新的RM64-01 Colnago陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供
Tadej Pogačar的手腕上也配戴了最新的RM64-01 Colnago陀飛輪腕表。圖／RICHARD MILLE提供

頂級腕表品牌RICHARD MILLE宣布，與義大利傳奇自行車製造商Colnago一同合作，發表了全新RM64-01 Colnago陀飛輪腕表，全球限量50只，再度展現頂級製表與專業競速的風格共振。

RICHARD MILLE這款陀飛輪腕表的機芯構思出於Colnago設於坎比亞戈車廠的車架為靈感，並建立在輕量化、通透感和立體感的三項核心。仔細欣賞，其面盤與可變慣性陀飛輪的位置排序神似自行車傳動系統；鈦合金上層星形橋板重現1980年代Colnago Master系列車架的幾何形狀。機芯鏤空五級鈦合金底板與橋板經微噴砂處理、手工打磨倒角並覆以白色烤漆，手工繪製藍、金配色，機芯共運用274個零件精密共構，細節處處可見兩大巨頭的工藝聯集、緊密合作。

事實上，RICHARD MILLE品牌好友中包含荷蘭優異好手Mathieu van der Poel、曾代表英國參加奧運的Mark Cavendish爵士都是自行車領域的佼佼者，而四屆環法自行車賽總冠軍的Tadej Pogačar於6月也成為RICHARD MILLE的家族一員，為此一堅強陣容再添新血。

回看7年前的2019、彼時年僅20歲的Tadej Pogačar披上了阿聯酋航空車隊（UAE Team Emirates）車衣， 這位來自斯洛維尼亞的運動員先在當年的環西班牙自行車賽中獲得季軍，隔年2020並成為1904年以來、最年輕的環法自行車賽總冠軍。

早在2021年起，RICHARD MILLE便展開與阿聯酋航空車隊的合作，而Tadej也在接下來數年間持續展現傲人戰果：包含四屆的「環法自行車賽」（Tour de France）總冠軍、「環義自行車賽」（Giro d’Italia）總冠軍、兩屆世界錦標賽桂冠，以及10多座五大古典賽（The Monuments）冠軍、英雄出少年；同時2024年他更成為同年獲得世錦賽、環法與環義三大賽事的「三冠王」，2025再成為史上首位連兩年奪得環法總冠軍與UCI世界公路錦標賽個人賽冠軍的男子車手，一路相伴的、正有他手上的RM 67-02超薄自動上鍊表。

如此說來，RM 67-02的配戴者亦可視為一部榮耀與桂冠的系譜，從法拉利F1車手、八屆世界拉力錦標賽（WRC）冠軍、南非短跑奧運金牌得主、卡達跳高奧運金牌得主，以致於西班牙網球名將，都與RM 67-02緊密相連；專為輕量化與高強度運動設計的CRMA7超薄鏤空自動上鍊機芯，厚度僅4.00毫米，並具備INCABLOC抗震系統和四臂鈹青銅合金擺輪，全表含表帶僅32公克的極限輕盈，也像是Tadej Pogačar的敢鬥之心，持續改寫人類體育的極限。

優秀年輕的自行車好手Tadej Pogačar。圖／RICHARD MILLE提供
優秀年輕的自行車好手Tadej Pogačar。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM64-01 Colnago陀飛輪腕表，時間顯示、陀飛輪、全球限量50只、價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM64-01 Colnago陀飛輪腕表，時間顯示、陀飛輪、全球限量50只、價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

發表盒與可變慣性陀飛輪的位置排序，和自行車的傳動系統頗有幾分神似。圖／RICHARD MILLE提供
發表盒與可變慣性陀飛輪的位置排序，和自行車的傳動系統頗有幾分神似。圖／RICHARD MILLE提供

四屆環法自行車賽總冠軍的Tadej Pogačar於6月也成為RICHARD MILLE的家族一員。圖／RICHARD MILLE提供
四屆環法自行車賽總冠軍的Tadej Pogačar於6月也成為RICHARD MILLE的家族一員。圖／RICHARD MILLE提供

RM64-01陀飛輪機芯共由274個零件組成。圖／RICHARD MILLE提供
RM64-01陀飛輪機芯共由274個零件組成。圖／RICHARD MILLE提供

RM64-01 Colnago陀飛輪腕表的表殼運用白色Quartz TPT®石英纖維材質打造，並內嵌專屬天藍色Quartz TPT®石英纖維。圖／RICHARD MILLE提供
RM64-01 Colnago陀飛輪腕表的表殼運用白色Quartz TPT®石英纖維材質打造，並內嵌專屬天藍色Quartz TPT®石英纖維。圖／RICHARD MILLE提供

鏤空的RM64-01機芯呈現高度視覺通透，也像是自行車的快速、輕量化。圖／RICHARD MILLE提供
鏤空的RM64-01機芯呈現高度視覺通透，也像是自行車的快速、輕量化。圖／RICHARD MILLE提供

腕表和機芯的整體配色靈感出自Colnago的經典C68單車。圖／RICHARD MILLE提供
腕表和機芯的整體配色靈感出自Colnago的經典C68單車。圖／RICHARD MILLE提供

聯名限量陀飛輪的表冠上，並有著Colnago的經典黑色梅花圖騰。圖／RICHARD MILLE提供
聯名限量陀飛輪的表冠上，並有著Colnago的經典黑色梅花圖騰。圖／RICHARD MILLE提供

義大利 腕表

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