Nespresso父親節優惠開跑！咖啡機3300元起 星巴克Vertuo膠囊首登台
父親節檔期Nespresso推出限時優惠活動，即日起至8月12日，全系列咖啡機最低3,300元起，並祭出多款限定咖啡機搭配膠囊組合，希望讓精品咖啡成為今年父親節送禮首選，全家人在家就能愜意共享晨間美式、午後冰拿鐵的咖啡時光。
此次優惠涵蓋多款熱門機型，其中全新Essenza Mini柔霧白首度亮相，以輕巧機身搭配簡約設計，父親節優惠價3,300元，搭配指定咖啡組合最低4,000元起，還加贈續杯禮兌換券及限量經典行李吊牌。喜愛咖啡館風味的消費者，則可選擇Vertuo UP搭配全新星巴克Nespresso Vertuo系列30顆咖啡膠囊組，優惠價8,540元；色彩繽紛的Vertuo POP搭配相同膠囊組合則只要4,930元，滿足不同預算與生活風格需求。
除了父親節優惠外，Nespresso也同步宣布星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊正式在台上市，首次將星巴克經典咖啡導入VERTUO系統，一口氣推出6款人氣風味，涵蓋黃金烘焙、中度烘焙及深度烘焙三大烘焙色譜，並提供40ml Espresso與230ml Mug兩種杯量選擇，讓VERTUO系統咖啡選擇擴增至超過40款風味。
此次上市的6款產品包括黃金烘焙濃縮咖啡、閑庭綜合咖啡、派克市場烘焙咖啡、單一產區哥倫比亞咖啡、濃縮烘焙咖啡及佛羅娜綜合咖啡，完整呈現星巴克經典烘焙特色，從柔順清新的黃金烘焙、平衡滑順的中度烘焙，到濃郁厚實的深焙風味，滿足不同咖啡愛好者需求。
Nespresso表示，透過全新星巴克Nespresso Vertuo系列膠囊，消費者在家即可輕鬆沖煮拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、榛果拿鐵等咖啡館經典飲品，搭配Aeroccino奶泡機即可完成綿密奶泡，打造媲美咖啡館的精品咖啡體驗。隨著星巴克系列加入，VERTUO系統產品線更加完整，結合單一產區、風味大師、大杯臻選及限量系列等多元選擇，提供消費者依照不同飲用情境與風味偏好，自由探索專屬自己的精品咖啡生活。
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