快訊

紅霞颱風遠離…明北北桃飆36度 兩地區明後天防局部大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

Nespresso父親節優惠開跑！咖啡機3300元起 星巴克Vertuo膠囊首登台

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊首度於台灣上市，推出6款星巴克最具代表性的經典咖啡。圖／Nespresso提供
星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊首度於台灣上市，推出6款星巴克最具代表性的經典咖啡。圖／Nespresso提供

父親節檔期Nespresso推出限時優惠活動，即日起至8月12日，全系列咖啡機最低3,300元起，並祭出多款限定咖啡機搭配膠囊組合，希望讓精品咖啡成為今年父親節送禮首選，全家人在家就能愜意共享晨間美式、午後冰拿鐵的咖啡時光。

此次優惠涵蓋多款熱門機型，其中全新Essenza Mini柔霧白首度亮相，以輕巧機身搭配簡約設計，父親節優惠價3,300元，搭配指定咖啡組合最低4,000元起，還加贈續杯禮兌換券及限量經典行李吊牌。喜愛咖啡館風味的消費者，則可選擇Vertuo UP搭配全新星巴克Nespresso Vertuo系列30顆咖啡膠囊組，優惠價8,540元；色彩繽紛的Vertuo POP搭配相同膠囊組合則只要4,930元，滿足不同預算與生活風格需求。

除了父親節優惠外，Nespresso也同步宣布星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊正式在台上市，首次將星巴克經典咖啡導入VERTUO系統，一口氣推出6款人氣風味，涵蓋黃金烘焙、中度烘焙及深度烘焙三大烘焙色譜，並提供40ml Espresso與230ml Mug兩種杯量選擇，讓VERTUO系統咖啡選擇擴增至超過40款風味。

此次上市的6款產品包括黃金烘焙濃縮咖啡、閑庭綜合咖啡、派克市場烘焙咖啡、單一產區哥倫比亞咖啡、濃縮烘焙咖啡及佛羅娜綜合咖啡，完整呈現星巴克經典烘焙特色，從柔順清新的黃金烘焙、平衡滑順的中度烘焙，到濃郁厚實的深焙風味，滿足不同咖啡愛好者需求。

Nespresso表示，透過全新星巴克Nespresso Vertuo系列膠囊，消費者在家即可輕鬆沖煮拿鐵、冰焦糖瑪奇朵、榛果拿鐵等咖啡館經典飲品，搭配Aeroccino奶泡機即可完成綿密奶泡，打造媲美咖啡館的精品咖啡體驗。隨著星巴克系列加入，VERTUO系統產品線更加完整，結合單一產區、風味大師、大杯臻選及限量系列等多元選擇，提供消費者依照不同飲用情境與風味偏好，自由探索專屬自己的精品咖啡生活。

透過星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊，搭配簡單食材，在家即可輕鬆重現多款星巴克人氣咖啡館飲品。圖／Nespresso提供
透過星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊，搭配簡單食材，在家即可輕鬆重現多款星巴克人氣咖啡館飲品。圖／Nespresso提供

Essenza Mini柔霧白新色搭配夏日續杯入門3條組，限時優惠價4,000元，加贈續杯禮兌換券及Nespresso經典行李吊牌。圖／Nespresso提供
Essenza Mini柔霧白新色搭配夏日續杯入門3條組，限時優惠價4,000元，加贈續杯禮兌換券及Nespresso經典行李吊牌。圖／Nespresso提供

全新上市的星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊，搭配指定款Vertuo系列膠囊咖啡機推組合優惠價，輕鬆打造居家咖啡館體驗。圖／Nespresso提供
全新上市的星巴克Nespresso Vertuo系列咖啡膠囊，搭配指定款Vertuo系列膠囊咖啡機推組合優惠價，輕鬆打造居家咖啡館體驗。圖／Nespresso提供

Nespresso推出父親節限時優惠，即日起至8月12日全系列咖啡機優惠3,300元起。圖／Nespresso提供
Nespresso推出父親節限時優惠，即日起至8月12日全系列咖啡機優惠3,300元起。圖／Nespresso提供

咖啡 星巴克 父親節

延伸閱讀

父親節檔期開打 愛買主攻家電換購、蛋糕預購商機

中秋送禮新趨勢！台北遠東香格里拉首搭無酒精餐酒 多款月餅禮盒早鳥85折

萊爾富Hi café推「芒果粒粒煉乳剉冰」！ 「果C果昔」限時第2杯5折

屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

相關新聞

Nespresso父親節優惠開跑！咖啡機3300元起 星巴克Vertuo膠囊首登台

父親節檔期Nespresso推出限時優惠活動，即日起至8月12日，全系列咖啡機最低3,300元起，並祭出多款限定咖啡機搭配膠囊組合，希望讓精品咖啡成為今年父親節送禮首選，全家人在家就能愜意共享晨間美式、午後冰拿鐵的咖啡時光。

台灣大「MyVideo TV」上線！首波集結37個電視頻道 9月底前免費體驗

串流影音的競爭從片庫規模轉向即時內容，台灣大哥大MyVideo今年3月上線運動賽事直播後，帶動直播觀看人數躍升6倍、付費會員數年增近2成。看準運動賽事與新聞直播的成長動能，MyVideo將於8月1日推出「MyVideo TV」，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式，補齊過去在電視頻道端的空缺，在單一應用程式內可切換OTT隨選看片與即時看電視兩種模式。自8月1日起至9月30日止，MyVideo註冊會員均可免費體驗電視頻道服務。

這什麼浮誇風情人節企劃？GUCCI《愛情有戲》七夕廣告 解構愛的張力

西洋七夕將至，義大利頂級精品GUCCI震撼發表了七夕限定形象視覺《愛情有戲》，一次集合了金馬影后文淇、中國人氣男星宋威龍，以及中國明星田曦薇、向涵之等卡司，透過三部幽默與驚喜反轉的迷你短劇演繹浪漫。

屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

搶攻父親節商機，台中在地燒肉品牌屋馬燒肉自8月1日至8月31日推出「爸氣加碼」父親節限定優惠活動，不只帶來全新升級的澳洲和牛套餐，更祭出「8元生啤、88折優惠、刮刮卡抽豪華肉盤」三重驚喜，邀請全家陪爸爸大口吃肉，度過一個豪氣又有儀式感的父親節。

齊名里昂、巴賽隆納！日月潭入選26低碳旅遊城市 加碼設計師聯名車衣

誕生知名法式甜點玫瑰果仁糖（la praline rose）的法國里昂、坐擁經典地標聖家堂的西班牙巴塞隆納、瑞士最大規模哥德式教堂的洛桑有什麼共通之處？答案是這些城市都入選了2026年的「Tour de France自行車城市Ville à Vélo du Tour de France」標章，這項由法國環法自行車賽（Tour de France）主辦單位ASO（Amaury Sport Organisation）所頒發的認可，意味城市屬於低碳、適合自行車旅遊的城市，而今年南投日月潭同樣入選，同時設計師品牌Daniel Wong也宣布和法國環法自行車賽日月潭站聯名，發表2026連名車衣！

新光三越今日正式進駐台北車站 首日服務不中斷營運順暢

新光三越今日正式進駐台北車站，以「營運不中斷」持續提供旅客服務為原則，昨日閉店完成三方點交後，即刻投入相關營運設備更換工作，在今天早上六時開出第一筆新商場發票，開啟台北車站下一個全新發展階段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。