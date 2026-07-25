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台灣大「MyVideo TV」上線！首波集結37個電視頻道 9月底前免費體驗

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「MyVideo TV」頻道陣容橫跨時事、運動與家庭娛樂三大領域，未來也將持續擴充頻道陣容。圖／台灣大哥大提供
「MyVideo TV」頻道陣容橫跨時事、運動與家庭娛樂三大領域，未來也將持續擴充頻道陣容。圖／台灣大哥大提供

串流影音的競爭從片庫規模轉向即時內容，台灣大哥大MyVideo今年3月上線運動賽事直播後，帶動直播觀看人數躍升6倍、付費會員數年增近2成。看準運動賽事與新聞直播的成長動能，MyVideo將於8月1日推出「MyVideo TV」，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式，補齊過去在電視頻道端的空缺，在單一應用程式內可切換OTT隨選看片與即時看電視兩種模式。自8月1日起至9月30日止，MyVideo註冊會員均可免費體驗電視頻道服務。

「MyVideo TV」頻道陣容橫跨時事、運動與家庭娛樂三大領域。時事類別網羅東森新聞台、三立iNEWS、民視新聞台、鏡電視新聞台、東森財經新聞，並延伸至Bloomberg TV、CNBC Asia、NHK新聞資訊台等國際頻道，一鍵掌握國內時事與全球財經動態。運動賽事提供四隊中華職棒全主場對戰，含括富邦悍將、味全龍及統一7-ELEVEn獅，樂天桃猿主場賽程則可透過DAZN收看，亦整合日本職棒、國際網球及高爾夫等海外賽事資源。家庭娛樂部分納入MOMO親子台、BBC Player系列，以及CI罪案偵緝頻道。未來也將持續擴充頻道陣容。

用戶自8月1日起可由MyVideo首頁進入「MyVideo TV」服務，透過智慧電視、手機、平板及電腦跨裝置收看，在家或外出都能享受「隨開即播、一鍵轉台」的直覺體驗。

MyVideo將於8月1日推出「MyVideo TV」，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式。圖／台灣大哥大提供
MyVideo將於8月1日推出「MyVideo TV」，首波集結37個電視頻道，同時提供OTT隨選看片與即時看電視兩種收視模式。圖／台灣大哥大提供

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