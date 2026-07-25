這什麼浮誇風情人節企劃？GUCCI《愛情有戲》七夕廣告 解構愛的張力

西洋七夕將至，義大利頂級精品GUCCI震撼發表了七夕限定形象視覺《愛情有戲》，一次集合了金馬影后文淇、中國人氣男星宋威龍，以及中國明星田曦薇、向涵之等卡司，透過三部幽默與驚喜反轉的迷你短劇演繹浪漫。

三部短戲分別穿梭於火車月台、百貨公司電扶梯、公園長椅、港式酒樓及華麗飯店沙發等場景，將節日濃郁的浪漫氛圍，轉化為張力十足的品牌故事，同時散發懷舊的香港、上海氣息。首支《月台奇緣》（The Platform Plot）由宋威龍與向涵之浪漫「領銜」，火車月台上的意外偶遇營造出滿滿驚喜，暗喻愛情的誕生需要巧思、創意；《雨中插曲》（Rainy Day Interlude）則由田曦薇演出，傾盆大雨中的重逢畫面十足浮誇，也將城市街景襯托得無比柔情；而《江湖再見》（Until We Meet Again）中，台灣女星文淇驚喜現身校友聚會，自信的光彩力壓全場，也讓昔日霸凌者噤聲，極具渲染力的情緒令人大呼過癮。

除了星光熠熠的演技對決，劇中明星搶先上身的限定單品更是全場焦點。全新登場的Jetset GG Marmont包款預計將在8月6日全球上市，巧妙融合Web織帶與經典黃金年代靈感，展現隨性的時髦旅人風格；女性鞋款則推薦Vittoria高跟鞋，經典Horsebit馬銜鍊搭配修長俐落的錐形鞋跟，勾勒女性優雅魅力；男士系列則主打經典GG Monogram元素，運用在像是實用百搭的Flatpack包款、GG Essence後背包，打造現代紳士的潮流風範。

GUCCI Vittoria高跟鞋，價格店洽。圖／GUCCI提供

GUCCI Essence後背包，71,400元。圖／GUCCI提供

GUCCI Jetset GG Marmont鍊帶包黑色款，99,600元。圖／GUCCI提供

GUCCI震撼發表了七夕限定形象視覺《愛情有戲》，透過三幕短片，呈現趣味、懷舊、電影張力十足的情人節意象。圖／GUCCI提供