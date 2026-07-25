屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

搶攻父親節商機，台中在地燒肉品牌屋馬燒肉自8月1日至8月31日推出「爸氣加碼」父親節限定優惠活動，不只帶來全新升級的澳洲和牛套餐，更祭出「8元生啤、88折優惠、刮刮卡抽豪華肉盤」三重驚喜，邀請全家陪爸爸大口吃肉，度過一個豪氣又有儀式感的父親節。

8月14日前用餐，也別忘了參與「屋馬鍋烤感謝祭」，一起為台中在地美味投票應援，用一桌好肉向爸爸說聲謝謝，讓每一次團聚都成為值得珍藏的家庭回憶。

父親節活動期間，消費者點購指定澳洲和牛套餐，Kirin生啤酒每杯加購價只要8元。出生年月日中含有兩個數字「8」的消費者，點購指定套餐還可享單桌88折優惠，從餐桌到價格都充滿父親節的「爸氣」巧思。

屋馬燒肉表示，套餐集結了澳洲和牛、美國極黑和牛、澳洲穀飼牛舌，以及台灣豬肉與雞肉等多款肉品，透過不同部位、油脂與口感的搭配，滿足家庭聚餐中不同世代的飲食喜好。

其中，澳洲和牛板腱肉質紮實，油脂分布非常均勻；澳洲和牛橫膈膜肉香濃郁，帶有富有嚼勁的口感；澳洲穀飼牛舌則呈現彈嫩層次。雞腿肉則可選擇香草、椒鹽或蒜泥奶油等不同風味，並搭配時令鮮蔬盤，讓整體燒肉組合更豐富均衡。

除了父親節限定優惠，8月1日至31日期間，消費者至屋馬燒肉門市點購任一套餐，即可獲得刮刮卡一張，且張張有獎，最大獎有機會刮中澳洲和牛等豪華肉盤。讓消費者享用父親節大餐之餘，還能把下一份燒肉驚喜一起帶回家。

今年夏天，屋馬燒肉也持續響應台中年度美食盛事「台中鍋烤節」。即日起至8月14日前至屋馬燒肉門市用餐，還可參加「屋馬鍋烤感謝祭」，透過投票支持台中在地鍋烤品牌，並參與屋馬推出的相關回饋活動。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，身為從台中出發，目前門市皆位於台中的在地餐飲品牌，屋馬燒肉期盼透過台中鍋烤節，讓更多外縣市與海外旅客看見台中的鍋烤文化，也邀請民眾在父親節帶爸爸來台中吃燒肉，用一頓豐盛聚餐支持台中在地美味。

金泰宏說，今年8月不妨帶爸爸到屋馬燒肉共享全新升級的澳洲和牛套餐，享受8元生啤、單桌88折，以及刮刮卡豪華肉盤等父親節限定驚喜。

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