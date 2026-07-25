齊名里昂、巴賽隆納！日月潭入選26低碳旅遊城市 加碼設計師聯名車衣

誕生知名法式甜點玫瑰果仁糖（la praline rose）的法國里昂、坐擁經典地標聖家堂的西班牙巴塞隆納、瑞士最大規模哥德式教堂的洛桑有什麼共通之處？答案是這些城市都入選了2026年的「Tour de France自行車城市Ville à Vélo du Tour de France」標章，這項由法國環法自行車賽（Tour de France）主辦單位ASO（Amaury Sport Organisation）所頒發的認可，意味城市屬於低碳、適合自行車旅遊的城市，而今年南投日月潭同樣入選，同時設計師品牌Daniel Wong也宣布和法國環法自行車賽日月潭站聯名，發表2026連名車衣！

服裝設計師Daniel Wong曾任職於Alexander McQueen（2009-2010），並擔任Versace的印花設計師（2011-2013），對於圖案、樣式、紋理、色彩的掌握擁有嫻熟技巧，2014年返台創立同名品牌，2015年並在桃園機場華航維修機棚舉行大秀，2017年並在信義區開設品牌概念店，2023年亦曾和Disney再度聯名，邁向品牌第二個10年紀。

原本即熱愛生活、運動的Daniel Wong並表示，自行車運動對他來說是一場探索世界的過程，平日他也常以單車探索台灣各地美景，「這次能與環法挑戰賽合作，將印花藝術帶入環法賽道，是時尚與運動最熱血的碰撞！我今年不僅設計這套車衣，更將親自穿上它參賽，與來自全球的車友們一起在日月潭體驗百年的環法傳奇。」

本次Daniel Wong並設計了兩款聯名車衣，一款為Tribute Edition經典環法致敬款，融合環法自行車賽中經典四色：黃、綠、藍、紅，以色塊、格紋疊加，高彩搶眼、也是對賽事的致敬；另一款則為Speed Camo Edition，融合黃、黑、灰三色為迷彩，傳遞出挑戰山林的野性與張力。

Daniel Wong 2026「環法自行車挑戰賽日月潭站」 限定聯名車衣迷彩款。圖／Daniel Wong提供

Daniel Wong 2026「環法自行車挑戰賽日月潭站」聯名車衣Tribute Edition經典環法致敬款。圖／Daniel Wong提供

設計師Daniel Wong。圖／翻攝自IG@ddanielwwong