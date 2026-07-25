新光三越今日正式進駐台北車站 首日服務不中斷營運順暢

新光三越今日正式進駐台北車站，以「營運不中斷」持續提供旅客服務為原則，昨日閉店完成三方點交後，即刻投入相關營運設備更換工作，在今天早上六時開出第一筆新商場發票，開啟台北車站下一個全新發展階段。

台北車站商場經營權易主，新光三越以1分之差險勝微風集團搶下23年經營權，在歷經評選不公、資訊外洩與程序瑕疵等爭議風波，微風不服提出異議遭台鐵駁回並轉向申訴，雙方交接前夕更傳出櫃位撤裝與過渡期風波。微風於昨日下午3時結束北車商場營業，櫃位與部分裝潢面臨拆卸與重新整頓。新光三越今日正式接管並展開商場更新，多數原有品牌櫃位暫留，賣場內部仍有過渡期黑板與施工圍籬。

新光三越表示，感謝台鐵公司、社會大眾的肯定與信賴，承接台北車站商場經營。新光三越將以Window to the World（世界之窗）作為發展願景，逐步將台北車站打造成「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的嶄新樣貌。

因此，後續將以提供人們安全環境為首要考量，在營運不中斷之服務原則，採取分區分期方式進行相關改裝工作。同時，為了更貼近旅客使用需求與未來期待，自即日起發起問卷調查，邀請國人共同參與商場改造計畫，與新光三越共同來打造國家門戶的全新形象。