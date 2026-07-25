「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓回來了！店面7月26日恢復營業

「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓回來了！繼日前宣布蛋黃酥即將於7月28日中午12時30分於拓元售票系統開放預購後，店面「陳耀訓．麵包埠」也宣告將於7月26日（日）中午12時起恢復營業。陳耀訓透過FB粉專表示：「期待與大家見面，歡迎大家這個週末來逛逛。」

「陳耀訓．麵包埠」位於敦化北路的店面自今年5月24日起暫停營業，進行門市與廚房的大規模整修。當時品牌透過社群發文表示，開店至今7年，「我們幾乎沒有真正停下來過，我們想把這段時間留給每一位夥伴好好休息，也包含阿耀師傅。」

當時店家同時指出，「即使休息，新的味道、新的想法、新的麵包，可能早就在某個深夜悄悄開始發酵。」因此對陳耀訓與團隊而言，這一次按下暫時休止符，與其說是「暫停營業」，反而比較像一次「重新充電」。

在店休期間，陳耀訓也沒跟粉絲斷訊，不時透過FB粉專分享生活日常、店面裝潢進度與新品測試的畫面，同時也承諾粉絲：「是的！今年《中秋節》，我們會在。」

隨著店面重新開張、中秋檔期預購同步展開，讓不少粉絲直呼「終於等到了」。歷經兩個月整修與沉澱後，「陳耀訓．麵包埠」宣告正式回歸，也宣示將以嶄新空間、更多新品與熟悉的經典滋味，再次迎接消費者上門。

「陳耀訓．麵包埠」宣告將於7月26日（日）中午12時起恢復營業。圖／摘自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery FB粉專