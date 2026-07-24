低語間的閃耀 海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表

1953年，影星瑪麗蓮‧夢露在經典歌曲《鑽石是女人最好的朋友》中輕聲唱道：「Talk to me Harry Winston」，這句歌詞將海瑞溫斯頓與鑽石劃上等號。品牌同期廣告亦宣稱：「當話題談到鑽石，接下來想到的就是海瑞溫斯頓」，海瑞溫斯頓先生自此奠定「鑽石之王」的名聲，亦代表一種對高品質稀有寶石與工藝的追求。

海瑞‧溫斯頓先生於1947年正式獲得「鑽石之王」美譽，因其曾收購瓊格爾之鑽、希望之鑽等世界名鑽，並將原石淬鍊成傳奇。品牌今日延續這份哲學，由專業寶石學家團隊全球巡獵絕倫寶石，確保每件作品都能展現出類拔萃的淨度與色彩。

全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表系列均僅限量推出1只，內部皆搭載HW1051機芯，全系列並以極具份量感的貴重鉑金打造。此系列將表鍊化為耀眼璀璨的奢華珠寶，採用精緻輕巧的24.0毫米（黃鑽款為24.7毫米）表殼；系列分別以黃鑽、紅寶石、藍寶石與祖母綠為主角，將彩色寶石與頂級美鑽交織，映襯出紐約高級珠寶品牌的殿堂級身段。

其中黃鑽款以18K黃金與鉑金交織，表盤密鑲83顆圓形明亮式切工黃鑽，表鍊則由12顆Asscher切工黃鑽與213顆圓形鑽石串聯而成；祖母綠款則以鑲嵌70顆圓形美鑽的表盤為主軸，搭配總計37顆馬眼型切工祖母綠與346顆圓形切工鑽石；藍寶石與紅寶石款表盤同樣密鑲70顆美鑽，並分別運用72顆圓形與3顆馬眼型切工的彩色寶石，透過幾何排列營造出動人的視覺韻律。全系列採用精妙的地毯式鑲嵌表鍊設計，以呈現典雅絢麗的優雅光彩。

位於紐約第五大道的Harry Winston旗艦店，是奢華、寶石與傳奇的結晶。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表、黃鑽款，鑲嵌213顆圓形明亮式切工鑽石、83顆圓形明亮式切工黃鑽、12顆Asscher-Cut黃鑽，限量1只，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶表、紅寶石款，鑲嵌274顆圓形明亮式切工鑽石、42顆馬眼型切工鑽石、3顆馬眼型切工紅寶石、72顆圓形明亮式切工紅寶石，限量1只，價格店洽。圖／Harry Winston提供

海瑞溫斯頓全新Talk to Me, Harry Winston頂級珠寶腕表、藍寶石款，限量1只，價格店洽。圖／Harry Winston提供