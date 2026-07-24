橘子集團漫博首展「AI遊戲夥伴」 完成復古、未來雙時空體驗抽iPad

迎接暑假娛樂旺季，橘子集團今年於漫畫博覽會以「Gamania AI：時空越境」為主題策展，即日起至7月27日於台北世貿一館D125攤位，打造結合AI科技與經典IP的雙時空展區，透過「2027未來互動」與「1999復刻場景」，帶領玩家穿梭未來與童年回憶，成為今年漫博熱門打卡焦點。

最大亮點是首度公開由橘子集團獨家「UTUX系統」驅動的《便利商店》AI店員。UTUX名稱源自泰雅族語「Utux」，意為「靈」，透過仿生記憶、人格養成、世界觀約束及自主決策等技術，讓AI角色不再只是依照固定腳本互動，而是能記住玩家對話內容、累積共同經歷，並依照不同性格與情境做出回應，打造更具陪伴感的AI遊戲體驗。

漫博現場共展出4位AI店員，玩家可透過互動任務測試角色記憶力與個性差異，完成挑戰後還可獲得「時空通行證」，搶先體驗2027年《便利商店》的未來遊戲樣貌。而另一側的「1999復刻場景」則完整還原經典單機遊戲《便利商店》中的懷舊超商，從貨架、收銀台到場景細節皆高度重現，讓七、八年級玩家重溫經營超商、研究商品擺設與營運策略的青春回憶。展區也安排尋找商品、經營知識問答及拍照打卡等互動內容，讓玩家化身昔日店長，再次感受經典IP魅力。

展覽期間同步推出「時空任務」，串聯1999與2027雙展區，玩家完成指定關卡並加入GAMA PASS會員，即可兌換限量「一橘棒」冰棒，填寫問卷還有機會抽中iPad mini、HomePod及羅技智能鍵盤滑鼠組等科技好禮。透過AI互動技術結合經典遊戲IP，邀請玩家感受穿梭時空的全新樂趣。

民眾可於《便利商店》製作專屬打卡紙，感受「打卡上班」的復古情壞。圖／橘子集團提供

橘子集團於漫畫博覽會打造「2027未來互動 × 1999復刻場景」雙展區，呈現未來與經典交會的進化體驗。圖／橘子集團提供

橘子集團於漫畫博覽會打造「2027未來互動 × 1999復刻場景」雙展區，呈現未來與經典交會的進化體驗。圖／橘子集團提供