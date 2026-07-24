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7-ELEVEN推出「新住民親子同樂會」 多語系永續繪本共讀

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出新住民親子同樂會，多語系永續繪本共讀，目前共有中、英、越南、印尼、菲律賓文等5種語言選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出新住民親子同樂會，多語系永續繪本共讀，目前共有中、英、越南、印尼、菲律賓文等5種語言選擇。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN持續深耕「與來台工作者、新住民友善共好」行動，因應暑假到來，親子活動需求增多，攜手統一超商好鄰居文教基金會即日起至8月31日於7-ELEVEN門市陸續舉辦2,000場「暑期永續好鄰居同樂會」，並推出多國語系繪本，陪伴親子用多種母語共讀永續教育，ibon機台則持續提供多元友善服務，首創外語版「商品許願池」，讓國際消費者也能提案願望商品清單。

今年的「暑期永續好鄰居同樂會」以超商廢棄物華麗變身為題材，推出全新《廢力小隊回收趣》手掌繪本與DIY素材，邀請孩子從玩樂中探索超商廢棄物的循環再利用。根據內政部統計，新住民家庭已超過60萬，自2025年起，統一超商好鄰居文教基金會也將「永續DIY繪本素材」增加多國語言版本，目前共有中、英、越南、印尼、菲律賓文等5種語言選擇，可於好鄰居文教基金會官網24小時免費下載，每年線上線下觸及逾20萬人次，讓門市成為離家最近的親子活動好去處，報名請洽各門市。

7-ELEVEN積極成為來台工作者、外國旅客友善共好的生活服務平台，據政府統計，來台的海外工作者約88萬名，其中以東南亞國家居多，來台旅客來源也趨多元，占比最多的分別為東南亞、東北亞（日、韓）國家各約占3成。7-ELEVEN已於全台近400家門市設置「東南亞商品專區」，地點以廠辦／工業區、交通轉運、文教區、醫院等商圈為主，目前銷售表現以工業區最佳，其次為文教區、醫院商圈，導入上百款東南亞熱門夯品，並持續擴大商品品項與清真認證商品，提供來台工作者、新住民們日常便利採買具有家鄉味的商品。

7-ELEVEN門市內ibon機台更成為來台工作者與國際旅客的友善服務支援平台，打造多元共融旅居商機，設有中、英、日、韓、泰、越、印尼、菲律賓各國語言介面，方便國際消費者使用母語操作，無論是叫計程車、列印、寄件、跨海小額匯款服務等，並首創外國人「商品許願池」功能，邀請國際消費者填寫願望商品清單，有機會引進門市銷售，便捷的操作介面與海外消費者溝通零距離。

此外，為滿足國際旅客的採買需求，7-ELEVEN在觀光景點、交通轉運站、機場、國道服務區等近300間限定門市已設置外旅貨架及伴手禮專區，精選國際旅客來台必買的人氣伴手禮，像是鳳梨酥、花生糖、牛軋糖、滿漢大餐、我的美麗日記面膜等並提升備貨量。

7-ELEVEN門市內ibon機台成為來台工作者與國際旅客的友善服務支援平台，打造多元共融旅居商機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市內ibon機台成為來台工作者與國際旅客的友善服務支援平台，打造多元共融旅居商機。圖／7-ELEVEN提供

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