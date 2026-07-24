高雄第一人！在地首位米其林大獎侍酒師邱雯琪 30歲美夢成真

高雄米其林入選餐廳Li.nu首席侍酒師兼餐廳經理邱雯琪（Bonnie Chiou），榮獲《臺灣米其林指南2026》的年度「米其林侍酒師大獎（Sommelier Award）」，成為高雄首位獲得此項殊榮的餐飲從業人員，也為Li.nu再添國際能見度。

今年30歲的邱雯琪以深厚的餐酒搭配實力，以及細膩的服務風格脫穎而出。她表示，這座獎項不只是個人成就，更象徵自己投入精緻餐飲8年來的累積，終於在餐桌服務與侍酒專業上獲得肯定。

畢業於文藻外語大學英國語文系的邱雯琪，職涯始終深耕高雄餐飲市場，曾歷練Pasadena、Liberté、nid.等知名餐廳，也曾進入專業酒商歷練3年，系統性學習葡萄酒知識與市場實務，逐步建立完整的侍酒專業。

談到自己的服務理念，邱雯琪認為，侍酒不只是推薦酒款，更是串聯料理與顧客之間的重要媒介。她希望打破Fine Dining給人的距離感，以溫暖、自然且沒有壓力的互動方式，讓客人在放鬆的氛圍中享受餐酒搭配，也相信一杯酒不只是陪襯料理，更能延伸一道菜的香氣、節奏與情感。

身兼餐廳經理的她，也會從顧客的眼神、用餐節奏與情緒變化調整服務方式，讓整體體驗更加完整。她也特別感謝Li.nu主廚Michael Lee一路以來不斷透過料理討論與交流，讓自己從烹調邏輯、風味結構到美學呈現，都有更深入的理解。

談到Li.nu的酒單規劃，邱雯琪表示，餐廳創立初期承襲海外品牌概念，選酒以法國經典產區與傳奇酒莊為核心，並率先導入完整單杯酒（By the Glass）提案，提供消費者更多元的品飲方式。

隨著Li.nu去年入選《臺灣米其林指南》推薦餐廳，料理風格也展開全新轉型。主廚Michael Lee融合不同文化與地域特色，建立更具個人辨識度的當代料理風格；侍酒搭配則同步調整，從原本聚焦法國經典酒款，拓展至全球不同產區，納入更多稀有、小眾且具個性的酒款，希望藉由更開放的選酒視角，呼應料理跨文化、多元風味的創作方向。

目前邱雯琪擁有WSET葡萄酒三級認證、WSET烈酒二級認證，以及SSI國際唎酒師資格，除了葡萄酒搭配，也長期投入無酒精Pairing與茶飲設計，希望透過不同飲品語言，為精緻餐飲創造更完整的風味體驗。此次摘下米其林侍酒師大獎，也讓高雄餐飲人才首度站上這項國際榮耀舞台。

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