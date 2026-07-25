追劇清單刷新！ 2026上半年十部「熱議韓劇」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「2026上半年韓劇」相關話題的網路聲量，帶您了解2026上半年網友熱議的十大韓劇排名。

2026上半年韓劇題材百花齊放，隨著各大串流平台同步熱播，多部作品一播出就迅速在社群平台掀起討論；觀眾除了關注劇情發展，也熱烈討論演員表現、CP火花、題材新鮮度以及結局安排。本篇便整理出2026上半年10部網路討論度最高的韓劇，一起看看哪些作品是追劇族的話題焦點！

《鐵拳教育》爽劇背後藏現實共鳴 《愛情怎麼翻譯？》男女主CP組合受好評

網友熱議十大韓劇排名 網路聲量排行

觀察網友針對「2026上半年韓劇」相關話題的討論，可以發現《鐵拳教育》聲量高居榜首。該劇以校園失序、霸凌與教權崩壞為背景，透過「教權局」介入校園問題的設定，將觀眾對於恐龍家長、校園霸凌與教育現場無力感的情緒一次引爆。

由於劇中角色會用遊走法律邊界的方式懲罰加害者，讓不少觀眾直呼「看這種片就是爽~」、「看完心情都會很療癒」、「看十分鐘後就讓人欲罷不能連追四集」。然而，也有許多網友感嘆「看劇有多爽，對現實就有多失望」、「雖然是戲劇，但內容真的反映現實狀況」、「鐵拳教育超共鳴的，我已經看了數十遍，真的覺得台灣的教育制度改革，遲遲看不到對於老師教職保障在哪」，進一步引發觀眾對於教育制度、師生權力界線、霸凌處置與校園秩序等議題的反思。

聲量排名第二、由金宣虎與高允貞搭檔主演的《愛情怎麼翻譯？》，則以跨語言溝通與浪漫愛情為主軸，描述男性翻譯員與女明星之間從誤解、磨合到逐漸相知相惜的故事。

便有網友稱讚「很久沒有看到浪漫愛情韓劇這麼精彩的」，指出「從編劇，到風景跟導演拍攝手法，再到男女主角還有日本男二超強顏值，外加好聽又有意義的配樂和超美麗的服裝，全部都是韓劇上選」，引來不少劇迷附和「超級好看，人物風景都美到不像話」、「女主要好好感謝造型師，服裝每一套都超好看、很適合她」、「我覺得最棒的是後面沒有刻意灑狗血那種劇情」。本作不只靠演員顏值與浪漫氛圍吸引目光，也因劇情節奏、畫面質感與服裝造型獲得觀眾一致好評。

而《21世紀大君夫人》由IU與邊佑錫主演，開播前就因演員組合受到高度矚目，播出後也因宮廷現代化設定、男女主的高顏值與曖昧名場面引發討論。不過，隨著劇情推進，該劇也捲入歷史與文化考究爭議，尤其第十一集中登基大典服制與台詞安排被部分韓國網友質疑有「自我矮化」之嫌，甚至掀起「親中辱韓」風波。

除此之外，也有部分觀眾批評「這部劇最弱的一環莫過於編劇」、「演員人設也亂七八糟，不太理解兩位主角到底怎麼挑上這個劇本」、「看穿著古裝韓服的王室卻使用著現代人的手機、平板、電視、還有開豪車出入？真的很容易出戲」，點出該劇雖然採用架空世界觀，卻在王室制度、階級設定與人物行動邏輯上鋪陳不足，使評價呈現兩極。

此外，《超能路人甲》描述看似平凡的小人物意外捲入超能力事件後，展開一連串荒謬又爆笑的故事。針對劇情內容，有部分觀眾認為設定過於鬆散且超能力規則交代不足，導致部分橋段顯得牽強，甚至直言「車銀優都拯救不了的爛劇情」。

不過，另一派觀眾則表示「就是喜劇搞笑片，劇情真的離譜，也很好笑」、「我倒是看的挺開心的，不用太動腦輕鬆看的劇」、「這種瘋戲本來就無關邏輯劇情，好笑比較重要吧」，認為這類喜劇作品本來就不必過度考究合理性。

而《我的王室死對頭》則結合前世今生、奇幻羅曼史與喜劇拉扯，林智妍與許楠儁的CP感更是觀眾討論焦點。《訂閱男友》則由Jisoo主演，劇情圍繞「完美男友可被訂閱」的幻想設定，搭配徐仁國、李洙赫等男神卡司，成功抓住觀眾目光。

至於《莎拉的真偽人生》走懸疑犯罪路線，劇情圍繞一名女子真假難辨的人生與案件真相展開，全劇篇幅精煉，每集都拋出新線索與反轉，讓觀眾需要不斷重整時間線與人物關係，使網友大讚「集集都非常精彩」。

《Girigo：奪命許願》上線後被不少觀眾稱為「2026恐怖韓劇天花板」，驚悚氛圍與薩滿巫術元素皆成為討論亮點。《努力克服自卑的我們》則以人生療癒與現實共鳴為亮點，劇情聚焦失敗感、嫉妒、關係崩塌與重新找回自我價值，讓處在人生低潮的觀眾格外有感。

最後，《神與律師事務所》結合靈異與律政元素，以能被鬼附身的律師替亡者申冤為主軸，雖前期靠新穎設定與柳演錫、李絮的演技吸引觀眾，但後期也因劇情與感情線安排出現兩極評價。

2026上半年韓劇題材多元，無論偏好輕鬆浪漫、緊張燒腦，或是能引發現實共鳴的劇情，不妨都從這份網友熱議的清單中挑選幾部加入追劇片單！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「2026上半年韓劇」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/01~2026/06/22，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw