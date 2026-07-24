從「老有所終」升級「活得精彩」！世界級溫泉健康園區在新竹關西

隨著時代改變，現代長輩對老後生活的期待已從被動的「被照顧」，轉向主動的「玩得精彩」。傳統居家養老容易導致活動量降低與社交斷層，新一代熟齡消費觀強調選擇一個能同時滿足運動休閒、同儕社交與品味美學的居住環境，將退休視為開啟精彩人生下半場的契機，「活躍老化」生活模式正興起。

●開窗就是森林 溫泉陪伴養生

選址於新竹關西的「亞洲健康智慧園區」展現了天然稀有性，營造出宛如日本輕井澤的度假氛圍。這裡擁有全台少見的6種不同木頭打造而成的溫泉湯屋，結合千坪森林綠地的鮮氧散步道，植栽花卉超過8,000株以上，讓住戶在泡湯與漫步中愜意放鬆。這種將大自然融入生活的設計，不只是視覺上的享受，更是最佳的身心日常保養，落實「住宅即處方」的理念。

「碳酸氫鈉泉」的溫泉湯屋為園區最大特色之一，有單間也有男、女大眾池，另外還有採用「銅銀離子交換系統」的游泳池，不使用漂白水，以最高規格打造有如度假村的生活環境。

●多元頂級休閒設施 樂享精彩生活

亞洲健康智慧園區內設置豐富的室內外公共設施，包括陽光活力運動場（迷你高爾夫果嶺、匹克球、槌球場）、音樂走廊（鋼琴室、打鼓室）、KTV、棋藝麻將室、乒乓球室、撞球、景觀閱覽室、健身房與各式創意樂齡課程，生活步調將比在繁忙市區更加充實且富有尊嚴，還能結交興趣相投的朋友。

入住將近一年的李小姐，先前因免疫系統疾病發作導致手腳關節不能動，單身的她又不習慣請看護，因而選擇亞洲健康智慧園區，除了喜歡這裡的環境與明亮採光，以及服務社區的健康飲食、粥品可以方便解決三餐所需，更強調「養生村是趨勢，最大的關鍵是在『人』。」

她說這裡的住戶都很積極想把身體調養好，因為有了共同的目標，常常會相約去健身房、打乒乓球、彈鋼琴、泡湯或到游泳池裡行走，每天的行程都忙碌而快樂。

●「隨需而醫」的安心醫療網絡

園區的另一大特色則是臺北醫學大學附設醫院團隊進駐的「北醫樂齡診所」，現階段提供長輩所需的科別包括一般科、家醫科、骨科及復健科，以及物理治療師、藥師、護理團隊、復健中心等，搭配園區免費提供的瑜伽、有氧、肌力訓練等課程，將預防保養、治療、主動強化完整內建在長輩的日常生活裡。

北醫骨科醫師林睿誠表示，長輩常面臨骨骼肌肉退化等問題，例如膝蓋的退化性關節炎、脊椎退化、坐骨神經痛等，醫師的主要任務還包括讓長輩依然能享受生活，掌握好「動」與「不動」的平衡點。

林睿誠強調，熟悉的醫師、環境與流程是「以人為本，隨需而醫」的真正內涵，除了心理層面的安全感，更珍貴的是關係的累積。他常常跟園區的長輩一起吃午飯、寒暄聊天，「對他們來說，我不只是醫師，更像是住在隔壁的朋友，當彼此之間沒有距離感，長輩若出現一些早期的身體不適會更願意講。」

物理治療師黃新傑則指出，園區內多元的設施可以讓住戶根據自身狀況與需求，選擇能照顧身體、又能持續增進體力的活動；社群的支持也很重要，跟年紀相仿、志同道合的人一起住在這裡，同儕相伴與交流更有助於促進活力、享受樂活。

李小姐喜歡亞洲健康智慧園區的環境與明亮採光，更在這裡找到志同道合的同伴。記者王聰賢／攝影

園區內的「北醫樂齡診所」有專業醫師團隊進駐，圖左為北醫骨科醫師林睿誠。記者王聰賢／攝影