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七十載的極限探索合作 ROLEX勞力士支持華盛頓國家地理總部落成揭幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於美國華盛頓特區國家地理學會總部的全新「國家地理探索博物館」，亦被稱為「大本營」（Base Camp）。圖／ROLEX提供
位於美國華盛頓特區國家地理學會總部的全新「國家地理探索博物館」，亦被稱為「大本營」（Base Camp）。圖／ROLEX提供

當人類的足跡踏上珠穆朗瑪峰或潛入馬里亞納海溝，時間的刻度不再只是時分針，而是勇氣與探索的證言。2026年6月，位於華盛頓特區的National Geographic總部大本營全新落成啟幕，身為創始捐助機構與探險博物館開幕典禮夥伴，勞力士（Rolex）再次以堅定不移的意志、支持這座屬於全球探險家的精神歸宿。

全新啟幕的National Geographic總部不僅是野外考察歸來者的心靈棲所，新增的National Geographic Museum of Exploration更透過前瞻科技，將極地的壯麗與危機帶入大眾視野。館內的Rolex Explorers Landing分為Spark、Trek、Purpose與Impact四大區域，完整勾勒出探索從好奇萌芽到改變世界的全貌。展區內最引人矚目的，更有Sylvia Earle於1979年創下世界無繫繩深潛紀錄時所穿著的加壓潛水衣複製品，與1960年Jacques Piccard及Don Walsh下潛10,916公尺極限深海時掛載的Rolex特別版腕表，領人重返挑戰極限的磅礡歷史。

跨越半個世紀的承諾，更在2019年推動的Perpetual Planet Initiative「保護地球，恒動不息」計畫持續強化，從珠穆朗瑪峰頂端建立的全球最高氣象站，到Tupungato火山的極限採樣......科學家們以前所未有的精準記錄氣候變化；在南美雨林，科學家María Jimena Valderrama與Fernando Trujillo沿著亞馬遜河流巡航，精確推估出1,366條粉紅江豚的棲息軌跡；在波利尼西亞與斐濟，Coral Gardeners專案已成功復育超過10萬株珊瑚，這些長達數年的扎根，印證保育志業的推動絕非一朝一夕，更需堅定不移的長期投入。

這股探索熱情同樣體現在傑出人才的傳承。自2011年始在Explorers Festival期間頒發的Rolex National Geographic Explorer of the Year，在2026年公開了新任得主Krithi K. Karanth。這位身兼2019年Rolex Awards得主的野生動物學家，多年來投入心力在化解印度的人獸衝突，並將生態保育理念惠及5萬名兒童。適逢2026年Rolex Awards創立50周年，從早期支持Johan Reinhard與Erika Cuéllar，到近年將Pablo García Borboroglu與João Campos-Silva等得主納入國家地理探險家行列，展現勞力士和National Geographic方培育新一代地球守護者的深厚默契。

邁入2025與2026年，涵蓋全球五大洋的全新兩年考察計畫也正全面啟動，與甫落成公開的大本營園區交相輝映。Rolex傳訊與形象總監Arnaud Boetsch也指出，National Geographic總部營造了一個讓人真切感受探索精神與好奇心的深遠空間。當科技、科學與對自然的敬畏在此交會，Rolex與National Geographic學會將以「恒動不息」的信念，守護地球的蔚藍海洋與廣袤陸地，讓探索不只是對未知的征服，更是對生命永續的至高承諾。

訪客在「國家地理探索博物館」中深入認識各種人類歷史上的重要探險，以及偉大的探險家與其成就。圖／ROLEX提供
訪客在「國家地理探索博物館」中深入認識各種人類歷史上的重要探險，以及偉大的探險家與其成就。圖／ROLEX提供

國家地理特約探險家、暨勞力士代言人Sylvia Earle所穿著潛水衣的複製品，是空間內的重要陳列。圖／ROLEX提供
國家地理特約探險家、暨勞力士代言人Sylvia Earle所穿著潛水衣的複製品，是空間內的重要陳列。圖／ROLEX提供

各種重要的人類歷史探索文物像由國家地理特約探險家Bob Ballard尋獲的鐵達尼號船體殘骸，成為見證人類探索精神的重要體現。圖／ROLEX提供
各種重要的人類歷史探索文物像由國家地理特約探險家Bob Ballard尋獲的鐵達尼號船體殘骸，成為見證人類探索精神的重要體現。圖／ROLEX提供

不僅長年贊助音樂、體育、藝文等活動，勞力士也是國家地理學會大本營創始捐助機構、全新探索博物館的開幕合作夥伴。圖／ROLEX提供
不僅長年贊助音樂、體育、藝文等活動，勞力士也是國家地理學會大本營創始捐助機構、全新探索博物館的開幕合作夥伴。圖／ROLEX提供

現場的Jean and Steve Case常設展，紀錄《國家地理》（National Geographic）雜誌的經典影像畫面、封面。圖／ROLEX提供
現場的Jean and Steve Case常設展，紀錄《國家地理》（National Geographic）雜誌的經典影像畫面、封面。圖／ROLEX提供

華盛頓 勞力士 馬里亞納

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