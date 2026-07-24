中秋瘋聯名！米其林名廚、世界麵包冠軍、人氣甜點品牌 搶跨界商機

2026年中秋禮盒市場提前開戰，今年各大飯店與糕餅品牌紛紛轉向跨界聯名，從米其林星級名廚、世界麵包冠軍，到人氣甜點品牌與近70年老字號糕餅店，將法式甜點、茶香檳、台南大福與永續設計等元素融入中秋禮盒之間，打造一波秋節的新潮流。

煙波攜手米其林星級名廚簡天才 4款酥餅一次吃

迎接品牌30周年，煙波國際觀光集團今年首度攜手米其林星級名廚簡天才旗下品牌LA ONE，推出「藏月成禮」米其林星級中秋禮盒，將LA ONE經典口味與煙波獨家限定風味集結於一盒。

8入禮盒包含「鹽之花菠蘿蛋黃酥」、「百香乳酪鳳梨酥」兩款LA ONE經典，以及煙波限定的「奶皇肉鬆蛋黃酥」、「抹茶梅柚雙餡流心酥」。其中，奶皇肉鬆蛋黃酥以奶皇的柔潤甜香搭配肉鬆與蛋黃；抹茶梅柚雙餡流心酥則結合日本靜岡抹茶、青梅與柚子，呈現茶香與果酸交織的風味。

禮盒原價1,680元，9月11日前預購享早鳥價1,480元，即日起至9月21日開放訂購，數量有限售完為止。

台南晶英攜手金桃家 焦糖蘋果、栗香柚子大福登場

台南晶英酒店今年則以「永續設計 × 府城文化」為主軸，推出《窗映府城・嶼花心意》系列中秋禮盒，並首度攜手台南人氣甜點品牌金桃家草莓大福，推出聯名限定禮盒。

兩款秋季新品包括「焦糖蘋果大福」與「栗香柚子大福」，前者以日本蘋果丁、蘋果泥、肉桂熬製焦糖蘋果餡，搭配日本十勝乳酪；後者則以台南白柚、日本柚子果泥與柚子丁製成內餡，再以栗子泥包覆，呈現秋季果香與栗香。

此外，台南晶英也推出以台南府城窗櫺與鳳凰花為設計靈感的中秋禮盒，以及「晶虎爺金沙蛋捲禮盒」，盒身可拆解組裝成存錢筒與手機支架，落實永續概念。全系列禮盒每盒688元至988元不等，9月4日前預購享8折起早鳥優惠。

凱撒聯手70年老字號龍鳳堂 廣式月餅重新演繹

凱撒飯店連鎖今年首度攜手創立於1957年的新北蘆洲老字號糕餅品牌龍鳳堂，推出「月韻典藏禮盒」，以近70年的製餅工藝打造「凱撒映月」與「凱撒望月」兩款禮盒。

「映月禮盒」集結烏豆沙雙黃、蓮蓉雙黃、桂圓雙黃與棗泥核桃4款廣式月餅；「望月禮盒」則以簡約紙盒包裝，精選烏豆沙蛋黃、蓮蓉蛋黃與棗泥核桃3款口味。

兩款禮盒每盒售價1,280元，9月14日前完成訂購並付款享88折優惠。

吳寶春酥餅搭配「茶香檳」 把中秋變成月光野餐

凱悅集團旗下伊普索酒店Hotel EPISODE台北大安與新竹兩館，則以「MOONLIT PICNIC」為概念，推出茶香檳（氣泡茶）酥餅中秋禮盒。

禮盒內含世界麵包冠軍吳寶春打造的鳳梨酥、鳳黃酥與國王蛋黃酥各1顆，搭配英國品牌SAICHO「茉莉花之舞」及「焙茶之韻」兩款無酒精茶香檳，另附可重複使用的專屬野餐提籃及Moonlit Picnic Playlist，將中秋從傳統送禮延伸至戶外野餐與生活風格。

禮盒原價1,350元，8月21日前預購享早鳥價1,250元。

大直英迪格攜手OOH LA LOVE 把城市月光做成一盒甜點

台北大直英迪格酒店今年首度攜手精品甜點品牌OOH LA LOVE，推出《月光軌跡URBAN ORBIT》聯名中秋禮盒，以大直基隆河岸風景、城市光影與在地文化為設計靈感。

禮盒推出「金鑽鳳凰滿月圓餅」、「柚見玉露月光達克瓦茲」及「黑金桂圓皇家果仁月餅」3款聯名限定風味，另搭配OOH LA LOVE經典馬卡龍、巧克力餅乾與布列塔尼鹽之花酥餅。

禮盒售價1,358元，8月28日前預購並完成付款享早鳥價1,268元，企業大宗採購最低可享83折。

煙波集團今年中秋 攜手簡天才LA ONE，推出米其林星級聯名中秋禮盒「藏月成禮」。圖／煙波國際觀光集團提供

煙波集團「藏月成禮」米其林星級中秋禮盒，有簡天才的米其林團隊為煙波開發的獨家口味「奶皇肉鬆蛋黃酥」。圖／煙波國際觀光集團提供

以英迪格酒店鄰里文化品牌精神為核心，從大直的河岸風景、城市光影與人文記憶汲取靈感，結合法式甜點工藝與台灣在地食材，推出的秋節禮盒。圖／台北大直英迪格提供