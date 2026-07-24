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夢幻紫色太仙氣！SHH×帕瑪強尼Parmigiani Fleurier 全球限量50只

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
帕瑪強尼與SHH再度合作，發表限量50只的TONDA PF 36毫米「柔霧紫」SHH限量表。圖／SHH提供
帕瑪強尼與SHH再度合作，發表限量50只的TONDA PF 36毫米「柔霧紫」SHH限量表。圖／SHH提供

瑞士頂級製表品牌帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）與SHH（Sincere Haute Horlogerie）再度合作，發表TONDA PF 36毫米「柔霧紫」SHH限量表，全球僅生產50只，並於SHH台北101概念店獨家亮相，新作延續Parmigiani Fleurier一貫的極簡之美，並為合作系列注入更鮮明的色彩識別，柔美療癒。

不僅擅長修復骨董時計、製作複雜功能如三問報時腕表，帕瑪強尼擅長的更有色彩上的纖細感受。近年品牌陸續使用了石藍、玫瑰、灰藍等內斂色系，同時加入品牌高辨識度的大麥粒璣刻，以及磨砂、拋光等修飾工序，因而讓手表面盤散發如礦石、織物或暮色般的變化，用色柔和、精緻之外，並將色彩藏入了材質、紋理與光影之中，不隨波逐流、更展現對色彩拿捏掌握的高明品味。

本次聯名表款是以「柔霧紫」面盤為焦點，36毫米的中性尺寸面盤飾以大麥粒璣刻雕花，隨光線流轉出深紫、鋼藍或薰衣草紫的多重層次，色感細膩而沉靜。精鋼表殼但搭配以950鉑金手工滾花表圈，18K金鍍銠時標，以及柳葉形鏤空指針，全面強化了讀取時間的清晰便利。品牌自製的PF770自動上鍊機芯，具有60小時的動力儲存、22K玫瑰金自動盤、倒角打磨修飾，訂價85萬800元，可洽SHH台北101頂級鐘表概念店、預約鑑賞。

36毫米的尺寸屬於中性設計，無論男女都可輕鬆服貼配戴。圖／SHH提供
36毫米的尺寸屬於中性設計，無論男女都可輕鬆服貼配戴。圖／SHH提供

品牌自製的PF770自動上鍊機芯與K金自動盤都可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／SHH提供
品牌自製的PF770自動上鍊機芯與K金自動盤都可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／SHH提供

帕瑪強尼過去數年已透過多款時計展現色彩上的纖細拿捏與定調，近期再發表限量「柔霧紫」色，化夢幻於手腕上的現實。圖／SHH提供
帕瑪強尼過去數年已透過多款時計展現色彩上的纖細拿捏與定調，近期再發表限量「柔霧紫」色，化夢幻於手腕上的現實。圖／SHH提供

自2020新冠疫情以來，療癒、心靈的平和已然成為精品設計主流之一，或也是帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）持續開發新色彩面盤的原因之一。圖／SHH提供
自2020新冠疫情以來，療癒、心靈的平和已然成為精品設計主流之一，或也是帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）持續開發新色彩面盤的原因之一。圖／SHH提供

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