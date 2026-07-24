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DREAM PLAZA生日慶！7-ELEVEN「uniopen PRIMA」訂閱制推限定加碼名額
7-ELEVEN持續深化uniopen會員生活圈經營，藉由「OPENPOINT APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態系。歡慶DREAM PLAZA生日慶，7月28日上午11點起特別額外加碼讓持有中國信託uniopen聯名卡會員享專屬加入「uniopen PRIMA」訂閱制權益，一年訂閱費888元，免候補、免等待，限量5,000名，額滿為止。
2025年4 月7-ELEVEN開創超商會員想像邊界，首創本土超商先例推出「uniopen PRIMA」付費訂閱制，首波限量5萬個名額半年即額滿，市場反應熱烈。加入「uniopen PRIMA」後，會員於全台7-ELEVEN購買指定類別商品，不限支付工具均可享每筆5% OPENPOINT點數回饋。
此外，即日起至12月31日，「uniopen PRIMA」限時將鮮食全品項納入2% OPENPOINT點數回饋範圍，每月最高回饋300點；同時每月還提供跨品牌通路專屬優惠，涵蓋超商、藥妝、加油站、網路書店及餐飲等多元消費場景，全年回饋價值近2萬元。
「uniopen PRIMA」訂閱制上線後擴大滿足會員更多日常消費需求，其中最受到會員喜愛的就是月月跨通路加碼優惠與平均每月一檔專屬預購限量人氣商品活動，顯示會員不只在意OPENPOINT點數回饋，更享受「uniopen PRIMA」會員訂閱制帶來的驚喜感與期待感。
●詳細活動內容以APP、官網公告為準。
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