DREAM PLAZA生日慶！7-ELEVEN「uniopen PRIMA」訂閱制推限定加碼名額

歐米茄（OMEGA）日前宣布，韓國女星申敏兒正式加入品牌大使陣容，成為最新一位代表品牌形象的亞洲女星。這項合作不僅為精品與影劇圈再添話題，也讓這位以氣質與真實感著稱的女演員，再度站上鎂光燈焦點，同時這也是OMEGA在玄彬（Hyun Bin）與朴寶劍（Park Bo - Gum）之後的第三位韓星品牌大使。

2026-07-24 12:08