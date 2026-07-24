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JAM JAM ASIA觸角拓展至東南亞 邀請印尼新世代INIS來台演出

聯合報／ 記者游昌樺／台北即時報導
臺北音樂博覽會（TMEX）將於8月27日至30日在北流園區登場。 圖／台北市文化局提供
臺北音樂博覽會（TMEX）將於8月27日至30日在北流園區登場。 圖／台北市文化局提供

由臺北流行音樂中心主辦的「臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）」將於8月27日至30日在北流園區盛大登場，由 TMEX 延伸的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（以下簡稱 JJA）則將於8月29日至30日熱鬧開演。今年 JJA 除集結超過80組海內外音樂人於七大舞台演出外，更持續深化亞洲音樂交流網絡。繼先前公布韓國釜山國際搖滾音樂節及 Zandari Festa 推薦卡司後，本次再公開日本 FUJI ROCK FESTIVAL、日本 MURO FESTIVAL、印尼 Lalala Festival，以及新加坡音樂媒體 Freshmusic 音樂誌推薦的演出陣容，透過亞太各地音樂夥伴推薦具代表性的音樂人來臺演出，不僅讓樂迷一次看見亞太各地備受矚目的新聲，也展現 JJA 持續串聯亞太音樂產業、打造跨國交流平台的重要角色。 

今年 JJA 進一步將交流觸角拓展至東南亞，攜手印尼最大規模音樂盛會 Lalala Festival，邀請印尼新世代創作音樂人來臺演出。 自2016年創辦以來，Lalala Festival 已成為印尼最具代表性的音樂節之一，不僅匯集國際知名流行巨星，也集結跨越世代與風格的多元音樂人，是印尼最具指標性的國際音樂盛會之一。

今年由 Lalala Festival 推薦來臺的 INIS ，來自印尼望加錫，以夢幻音景與細膩情感敘事聞名。自2019年出道以來，已發行三張EP及首張專輯《Nocturne to Sunrise》，並曾與 Pusakata、Pamungkas 等音樂人合作，憑藉充滿感染力的現場演出，逐漸建立獨具特色的沉浸式音樂風格，成為近年印尼備受矚目的新世代創作歌手。

除了大型音樂節合作外，今年 JJA 也攜手主辦 Freshmusic Awards（FMA）的新加坡音樂媒體「Freshmusic 音樂誌」，推薦具代表性的亞洲創作音樂人來臺演出，進一步拓展亞洲音樂交流面向。 

此次由 Freshmusic 音樂誌推薦的新加坡創作歌手 Charlie Lim，是新加坡最具代表性的創作音樂人之一，以真摯細膩的詞曲創作及持續進化的音樂風格聞名，累積超過2,000萬次串流收聽，並曾兩度登上 iTunes Singapore 專輯榜冠軍。曾演出 Summer Sonic、Java Jazz Festival、Wanderland Festival、Clockenflap、HOZO Festival 等亞洲重要音樂節，是近年新加坡最具國際影響力的創作歌手之一。

印尼 東南亞 新加坡 台北流行音樂中心

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