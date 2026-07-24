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甜姊兒申敏兒傳佳訊！喜成OMEGA最新品牌大使「同門」成玄彬、朴寶劍

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
甜美、演技出色的申敏兒日前才來台參加高級珠寶活動，昨日立即發表新訊、成為OMEGA品牌大使。圖／OMEGA提供
甜美、演技出色的申敏兒日前才來台參加高級珠寶活動，昨日立即發表新訊、成為OMEGA品牌大使。圖／OMEGA提供

歐米茄（OMEGA）日前宣布，韓國女星申敏兒正式加入品牌大使陣容，成為最新一位代表品牌形象的亞洲女星。這項合作不僅為精品與影劇圈再添話題，也讓這位以氣質與真實感著稱的女演員，再度站上鎂光燈焦點，同時這也是OMEGA在玄彬（Hyun Bin）與朴寶劍（Park Bo - Gum）之後的第三位韓星品牌大使。

申敏兒自2001年展開演藝生涯，代表作包括《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》、《海岸村恰恰恰》與《因為不想吃虧》，一路從可愛、到成熟療癒，戲路鮮明。她最受喜愛之處在於表演自然不造作，有溫度又有親和力；同時她與另一半金宇彬公開交往多年、一路穩定相伴，更讓這段感情成為近年韓國娛樂產業最膾炙人口的長跑戀情。

申敏兒之所以成為OMEGA品牌大使，關鍵在於她與品牌精神高度契合。她在公開談話中提到，手表對她而言象徵責任、承諾與共享時刻，這樣的價值觀正與OMEGA強調的精準、優雅與永恆相呼應；她長年以細膩演技與持續突破的態度累積口碑，更讓本次合作一拍即合、成為一次雙向奔赴的品味結盟。

在最新曝光照片中，申敏兒配戴上了一款18K Moonshine™貴金屬表殼的Aqua Terra 30毫米腕表，型號為220.55.30.20.60.001，這只海馬系列腕表具備鑲鑽表圈和綠色的太陽紋路面盤，整體風格細膩且華麗。不僅具有大師天文認證的精密機芯，小尺寸、閃耀滑的質感，一如申敏兒的氣質與甜美存在，讓人難以忽視、目不轉睛。

申敏兒的演出細膩、真實不做作，因此累積了大量《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》、《海岸村恰恰恰》等經典戲劇作品。圖／翻攝自IG@illusomina
申敏兒的演出細膩、真實不做作，因此累積了大量《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》、《海岸村恰恰恰》等經典戲劇作品。圖／翻攝自IG@illusomina

OMEGA Aqua Terra 30毫米腕表，Moonshine™金表殼、表帶，表圈與時標皆鑲嵌鑽石，136萬3,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Aqua Terra 30毫米腕表，Moonshine™金表殼、表帶，表圈與時標皆鑲嵌鑽石，136萬3,000元。圖／OMEGA提供

申敏兒手上配戴的Aqua Terra 30毫米腕表，是以經大師天文認證的8751同軸擒縱機芯驅動、並具備紅金自動盤。圖／OMEGA提供
申敏兒手上配戴的Aqua Terra 30毫米腕表，是以經大師天文認證的8751同軸擒縱機芯驅動、並具備紅金自動盤。圖／OMEGA提供

朴寶劍 玄彬 申敏兒

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