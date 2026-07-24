民間開發遊戲破解AI假文獻 上線2週破千人體驗

寫論文查AI最怕遇到假文獻，教育科技業者雲書苑（快刀）開發2款免費的學術倫理互動遊戲，讓學子在關卡中學習判斷文獻真偽，還能模擬口試現場問答，上線2週有上千人體驗。

開發「快刀」論文相似度比對系統的雲書苑教育科技公司今天發布新聞稿，介紹暑期間首度推出的兩款免費線上互動遊戲，包括破解AI生成假文獻的「快刀出鞘」，以及模擬口試現場的「論文法庭」，協助學子在遊戲中，學到相關經驗與知識。

雲書苑總經理林政宏表示，兩款遊戲推出後，獲得多所大專公告推薦，上線短短2週就有上千人體驗，許多教授反饋，透過遊戲化的設計，能讓學生在娛樂中深刻體會AI幻覺的可怕與難以辨識。

在網路上詢問AI問題，常會生成一些捏造、根本不存在的參考文獻。學子在「快刀出鞘」中可以化身文獻鑑識官，學習判斷文獻真偽，系統也提供詳細解析，培養資訊素養能力。

「論文法庭」則是讓學子在真正站上論文口試台前，有機會能暖身練習。遊戲以互動方式模擬口試情境，讓學子學習面對委員提問、掌握應答技巧與臨場反應，大幅減輕緊張感。

因應AI科技的發展，雲書苑也陸續推出AI文獻查核、AI事實查核工具，並在各校舉辦巡迴講座，協助全台師生在享受AI便利的同時，也能建立正確的研究素養與學術誠信。