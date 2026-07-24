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14家米其林、溫體牛肉湯高鐵直送！「台灣美食展」飯店餐券優惠一次看

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華酒店主打展場限定三優惠，包括故宮晶華「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」。圖／台灣觀光協會提供
晶華酒店主打展場限定三優惠，包括故宮晶華「晶華好味道平日晚餐四人合菜優惠券」。圖／台灣觀光協會提供

「2026台灣美食展」將於7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，今年以「風土醞釀」為主題，集結全台在地食材、金牌美食、冠軍伴手禮，以及米其林必比登推薦餐廳，還有多家五星飯店推出展場限定住宿與餐券優惠，準備打造今夏最強美食嘉年華。

14家米其林、必比登名店齊聚 詹姆士、吳定祐接力登場

隨著最新《台灣米其林指南》公布，今年參展的米其林、必比登推薦餐廳累計達14家，包括新入選米其林餐廳「自在天」、必比登推薦「雲川水月」，以及以虱目魚全魚料理聞名的「長盈海味屋」、牛店精燉牛肉麵、馨苑小料理、天然茶莊等。

活動現場也安排名廚展演，屏東好味館將於7月31日開幕當天邀請全台最年輕米其林主廚吳定祐，以屏東在地食材料理；8月3日則邀請名廚詹姆士現身展館，與民眾近距離互動。

台南牛肉湯搭高鐵北上 日本海膽丼、香川怪味冰淇淋搶先吃

想一次吃遍各地人氣美食，展場也有不少亮點。台南「宇航牛肉湯」將每日限量搭乘高鐵直送台北，讓民眾在台北也能品嘗台南溫體牛肉湯；曾吸引黃仁勳與韓國美食家白種元造訪的五燈獎豬腳飯、以豆腐乳打造如高級乳酪般風味的露酪，以及推出梅乾菜巧克力的御巧可可巧克力坊，也將進駐展場。

日本美食館則推出日本直送海膽丼、鮑魚等料理；香川縣更準備每日50份特色冰淇淋試吃，口味包括炸烏龍麵、丁香魚辣油、蔥花醬油及橄欖油等，挑戰味蕾想像。

飯店餐券下殺2.2折 圓山金龍客房7777元

五星飯店與餐飲集團也祭出展場限定優惠。圓山大飯店推出「金龍客房住宿券」7,777元，享4.7折優惠，另有平假日金龍廳片皮鴨四人分享餐券5,980元。

晶華酒店推出azie餐廳「爐烤厚切日本A5和牛排12oz雙人分享餐」1,999元、北投泉源閣「總舖師酒家宴十人桌菜」16,800元，以及故宮晶華平日晚餐四人合菜4,299元。

天成集團則推出旗下六館聯合住宿券，平日住宿含早餐每張3,200元，最低下殺2.2折；台北天成大飯店翠庭中餐廳招牌四人烤鴨合菜3,980元，享6.9折優惠。

此外，台北美福飯店推出彩匯餐券買8送1、買12送2，美食通用券3,500元起；綠舞國際觀光酒店推出御膳套餐雙人餐券1,400元起、黑RURU CAFE雙人下午茶799元；海霸王則推出每日限量50組的台菜料理甲天下四人套餐，優惠價888元。

2026台灣美食展將於7月31日至8月3日，每日上午10時至晚間6時，在台北世貿一館舉行。預售票至7月30日止優惠價180元，展期票200元；6至12歲兒童、65歲以上長者可購買優待票。

2026台灣美食展

時間：7月31日（五）至8月3日（一）10:00～18:00

地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官網：https://www.tcetva.tw/

2026年新入選的米其林店家「自在天」。圖／台灣觀光協會提供
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武芳草老師帶來的果凍花作品展出，邀民眾打卡互動。圖／台灣觀光協會提供
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「趴利趴利冰淇淋」以環境生態與台灣文化作為品牌核心，每一口都反映道地台灣風土。圖／台灣觀光協會提供
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米其林 必比登 詹姆士

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