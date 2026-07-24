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文策院台灣漫畫館進駐漫博 見證IP轉譯實力

中央社／ 台北24日電
2026年漫畫博覽會即將於7月 23日起一連五天在台北世貿一館登場，文化內容策進院主辦的「台灣漫畫館」將延續台北國際書展「一起來追星吧！」的策展主題，邀請多位人氣台漫作家、圖文創作者齊聚現場。圖／文策院提供
2026年漫畫博覽會即將於7月 23日起一連五天在台北世貿一館登場，文化內容策進院主辦的「台灣漫畫館」將延續台北國際書展「一起來追星吧！」的策展主題，邀請多位人氣台漫作家、圖文創作者齊聚現場。圖／文策院提供

第25屆漫畫博覽會昨天開幕，文策院進駐會場打造「台灣漫畫館」，展現台漫近年亮眼成績，並以追星文化帶動台漫閱讀風潮，見證IP轉譯實力。

文策院院長王敏惠表示，「台灣漫畫館」是漫畫博覽會中專為原創台漫打造的展區，目的在於集中能量，為國內創作者造星，開幕的熱烈人潮也再次證明，台漫正在被越來越多讀者看見並喜愛。

王敏惠表示，文策院推動台灣原創IP生態，台漫正是其中極具爆發力一環，當一部台漫能延伸為動畫、音樂劇或有聲內容，它就不只是漫畫，而是具有完整生命力的文化IP。王敏惠說：「每一次的跨媒體轉譯，都是IP價值的一次提升，也是讓更多人認識並愛上台漫角色的契機。」

文化部長李遠也於開幕首日蒞臨參觀「台灣漫畫館」，李遠表示，他每年都會前來參觀漫博，也欣慰台灣漫畫這幾年越來越有計畫、具設計感地推出，現在有更多出版社願意投入漫畫出版，讓創作者有更完整的發表舞台。

李遠認為，台灣漫畫能走出一條屬於自己的路，兼具嚴肅、輕鬆與流行特質，也是驅動IP改編的關鍵。

根據文策院提供的新聞稿，「台灣漫畫館」現場規畫「娃娃攝影棚」與「台漫買買樂」掃描區，吸引粉絲踴躍體驗，讀者手持戰利品、頻頻拍照留念，將整個展區化身為名副其實的台漫追星主場。

舞台活動包括「二零七之骨」漫畫家林奕辰分享簽名會；人氣圖文創作者「我是馬克」攜手IP授權專業推手暨安貝司經紀總監喬瑟夫登台，舉辦「從『我是馬克』到『死神不活了』創作進化論」分享會。

今天活動則有動畫電影「歡迎來到朵莉之家」與條漫「朵莉DOLLY」跨平台聯動媒體發布會，原著作者Seven YCH、漫畫家黃踹與木可柯，以及演員姚愛寗、紀培慧、邱以太親臨現場。

文策院 漫畫

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