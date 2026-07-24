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巨石強森同源血脈！薩摩亞勇士現身六福村 不敢獨坐大怒神有隱藏服務

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
勇士身上的紋身，蕴含著薩摩亞傳承已久的文化。圖／六福村提供
勇士身上的紋身，蕴含著薩摩亞傳承已久的文化。圖／六福村提供

暑假想挑戰刺激遊樂設施，卻總是缺一個「壯膽的人」？六福村主題遊樂園近期推出「部落狂歡－水火神戰」活動，邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士半裸上陣，帶來高空跳水與震撼火舞秀，吸引遊客爭相拍照，也讓「薩摩亞猛男」成為園區熱門話題。

說到薩摩亞，正在熱映的迪士尼真人版電影《海洋奇緣》男主角「毛伊」的演員巨石強森（Dwayne Johnson），身上就流有薩摩亞血統；而動畫版毛伊的外型，也正是參考自巨石強森的外祖父、薩摩亞傳奇摔角手Peter Maivia。

薩摩亞勇士身上的傳統刺青同樣吸睛。在薩摩亞文化中，刺青不只是裝飾，更象徵身分、地位、勇氣與家族歷史。勇士們以身上的圖騰展現無畏精神，遊客則能在六福村透過各項刺激設施，挑戰自己的「強心臟」。

其中，南太平洋區代表設施「大怒神」斥資千萬重新改裝，從守護象徵轉化為正面迎向挑戰。遊客將一路升至17層樓高，最後迎來53公尺高速墜落，挑戰在失重感中直視恐懼。

此外，亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車「笑傲飛鷹」、六層樓高巨幅擺盪的「老油井」，以及從火山口瞬間俯衝的「火山歷險」，也都考驗遊客的膽量。

對於獨自前來、或是「I人」不敢一個人挑戰刺激設施的遊客，六福村還有一項隱藏版的貼心服務。只要在搭乘前主動向現場工作人員提出「陪玩」需求，工作人員就會陪同搭乘，讓不敢獨自挑戰的遊客也能多一份勇氣。

六福村同步推出優惠活動，即日起至2026年12月31日，使用500元運動幣即可進入六福村主題遊樂園免費入園，惟9月5日、6日不適用；遊玩六福水樂園則除免費入園外，還可再獲贈一塊香雞排。

薩摩亞舞者的專業演出，吸引遊客搶拍。圖／六福村提供
薩摩亞舞者的專業演出，吸引遊客搶拍。圖／六福村提供

超速自由落體「大怒神」，依然是最受歡迎的設施之一。圖／六福村提供
超速自由落體「大怒神」，依然是最受歡迎的設施之一。圖／六福村提供

六福村 強森 巨石強森

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