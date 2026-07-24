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逆襲百老匯奪東尼獎 韓音樂劇「或許是美好結局」來台譜機器人之戀

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。圖／綠光創藝提供
韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。圖／綠光創藝提供

什麼樣的亞洲音樂劇不僅成功登上百老匯，還可以打敗一票西方音樂劇，拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。這齣傳奇作品便是韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」，下周首度來台，7月31日至8月9日登上新北市藝文中心演藝廳，在AI崛起的科技時代，演出一段獨特卻暖心的機器人之戀。

「或許是美好結局」由韓國編劇朴天休與作曲家 Will Aronson 共同打造。故事背景設定在近未來首爾的一棟老舊公寓，講述兩位被人類遺棄的老舊機器人 Oliver 與 Claire，透過一場斷電危機偶然相識，並在尋找前主人與螢火蟲的旅程中學會了愛情與離別的真諦，理解陪伴、記憶與愛情。

有別於一般描寫人工智慧的作品，「或許是美好結局」並未著墨於科技的冰冷，而是透過鋼琴與弦樂四重奏交織出的溫暖旋律，以及黑膠唱片、紙杯電話、螢火蟲等充滿懷舊感的意象，在近未來世界中描繪最細膩的人性情感。劇中兩位機器人從相遇、陪伴到學會愛人，也讓觀眾重新思考：當生命終將迎來告別，我們是否依然願意勇敢去愛？

「或許是美好結局」由 C MUSICAL 引進、綠光創藝出品，集結八位橫跨音樂劇、電影與電視劇的韓國實力派演員，包括韓國人氣女團 Girl's Day 成員方珉雅。

飾演 Oliver 的金宰範、申誠敏與全晟佑，皆為韓國音樂劇代表性演員，長年活躍於音樂劇舞台，同時跨足舞台劇、電影與電視劇，將以各自不同的風格詮釋 Oliver 溫柔細膩的魅力。Claire 則由曾來台演出《Let Me Fly》的崔秀珍，以及韓國人氣女團 Girl's Day 成員方珉雅共同飾演。方珉雅近年積極發展音樂劇、電影與戲劇演出，更接連獲得韓國女性電影人獎、釜山電影評論家協會獎新人女演員獎及紐約亞洲電影節國際新星獎肯定。

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韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。圖／綠光創藝提供
韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。圖／綠光創藝提供

韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。圖／綠光創藝提供
韓國原創音樂劇「或許是美好結局（Maybe Happy Ending）」拿下去年東尼獎最佳音樂劇、最佳導演、最佳原創詞曲等六項大獎。圖／綠光創藝提供

東尼獎 百老匯 音樂劇

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