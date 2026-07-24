小宅、串流、耳機帶動Hi-Fi轉型 音響市場吹迷你、整合式新風潮

過去提到Hi-End音響，許多人聯想到大型喇叭、繁複線材與高昂價格，但隨著小宅、租屋族增加及年輕世代消費習慣改變，高音質體驗正從少數發燒友走向日常生活。即將於8月6日至8月9日在台北君悅酒店登場的2026 TAA國際Hi-End音響大展，展出內容也反映音響市場朝生活化、智慧化、個人化發展，耳機、主動式書架喇叭、串流音響與Soundbar成為近年新崛起的趨勢之一。

業者表示，市場轉變不只是推出價格較親民的產品，而是強調操作簡單與功能整合。如今許多產品內建Wi-Fi、藍牙、串流播放及App控制，即使沒有音響基礎，也能快速享受高品質音樂，逐漸打破Hi-Fi必須搭配大型器材與複雜線材的印象。

住宅空間縮小也是推動市場轉型的重要原因之一，業者指出，25至40歲上班族、租屋族及新婚家庭，更在意產品是否省空間、容易安裝、能快速連接手機、電腦及電視，並兼具居家設計感。主動式書架喇叭因整合擴大機，只需接上電源即可使用，並支援USB、藍牙與光纖等多元輸入，兼顧空間效率與音質，成為近年熱門選擇。

耳機則成為吸引年輕族群進入Hi-Fi世界的重要入口。業者認為，耳機不受空間限制，符合都市生活與個人化聆聽需求，不少消費者都是從耳機開始建立對高音質的認識，再逐步升級至其他音響設備。

此外，一體式串流產品快速崛起，也反映消費者希望以更少設備完成更多功能。從串流擴大機、桌面DAC耳擴到Soundbar，都朝向All-in-One整合設計發展，讓音樂、電影、遊戲等娛樂需求都能透過單一設備完成。

近年復古黑膠風潮同樣持續升溫。業者指出，年輕人追求的不只是黑膠音質，更重視播放過程帶來的儀式感與生活美學，因此品牌也將復古外型結合串流與現代聲學技術，讓黑膠成為居家風格的一部分。

專家觀察，智慧化與個人化將成為音響市場下一波競爭重點，包括App調整EQ、多裝置切換、依照音樂、電影或遊戲情境自動切換音效等功能，都將成為產品標配。

音悅引進全球限量300台，全球首創True Diamond真鑽石振膜動圈單體的旗艦級有線耳道式耳機final A10000 CE，建議售價95,000元。記者黃筱晴／攝影

雅士推出Argon Audio Forte A5 MK2主動式喇叭，一對建議售價27,000元，兼顧空間效率與音效表現。記者黃筱晴／攝影

尚馬電聲展示由Pro-Ject Speaker Box 3 E Carbon搭配迷你擴大機組成的旅行組，建議售價38,800元，適合桌面與小坪數使用，還有專用收納箱。記者黃筱晴／攝影

錄音室起家的美國品牌Kali Audio，推出LP-UNF喇叭新品，一對建議售價13,500元，瞄準入門市場。記者黃筱晴／攝影