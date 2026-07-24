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GD、李洙赫愛店！韓國「TTEURAK」登台3天 吃得到招牌「菲力牛排」
位於首爾清潭洞，包括GD、李洙赫等韓星都曾到訪用餐的頂級韓牛餐廳「TTEURAK（뜨락）」即將於8月12日至14日跨海來台，攜手「梵燒肉」推出為期三天的客座盛宴，預計將呈現招牌炭燒菲力牛排、炸牛排三明治等特色料理，即日起開放預定。
「TTEURAK」成立於 1998 年，座落於首爾精華地段清潭洞，是無數政商名流與頂級韓星經常私下光顧的愛店，包括GD、李洙赫、李敏鎬、少女時代、IVE等眾多韓星都曾到訪，知名主持人申東燁更公開盛讚該店是「人生中吃過最美味的菲力牛排」。TTEURAK擅長將傳統韓牛吃法精緻化，曾連續13年榮獲韓國藍絲帶（Blue Ribbon）認證並入選「首爾美食100選」，乃是首爾最具指標性的頂級韓牛名店。至於「梵燒肉」則為日本東京「Yoroniku（よろにく）」的海外首家分店，同樣也是台北代表性燒肉名店。
8月12日至8月14日期間，TTEURAK首度聯名餐廳，攜手「梵燒肉」推出為期三天的聯名餐會，TTEURAK主廚也將親自來台坐鎮。套餐中將安排各自擅長的燒肉料理，包括有「TTEURAK韓式生拌牛肉／VANNE生牛肉塔塔」、「韓式牛肉煎餅」、「炸牛排三明治」、「TTEURAK秘製燉牛尾飯＋紅湯」等不同餐點。每位5,000元，即日起開放預定。
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