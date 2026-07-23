人氣肉桂捲「Cinnabon」7/25正式開幕！「草莓起司肉桂捲」每日限30顆

近期登台的知名肉桂捲「Cinnabon」，即將於7月25日正式開幕，並將推出「草莓起司肉桂捲」，為開幕帶來酸甜新意，也讓消費者不用出國，也能品嚐到道地的美式滋味。

「Cinnabon」自1985年創立，以每日新鮮製作、使用專屬Makara肉桂的肉桂捲聞名，目前在全球已經擁有超過2,100間分店。台灣首店位於赤峰街，同樣延續當日現作的傳統，提供有「經典肉桂捲」、「巧克力肉桂捲」、「焦糖胡桃肉桂捲」等不同口味，並起提供標準大小的「經典捲」與份量輕巧的「迷你捲」兩種尺寸。其中「經典肉桂」經典捲每個100元、迷你捲每個95元。

除了肉桂捲、隨享肉桂杯等品項，Cinnabon也推出「肉桂捲脆脆」，以經典肉桂捲切片後再烘烤製作，每份120元。另有「經典肉桂拿鐵」、「淇淋巧酥」等特色飲品。

迎接7月25日正式開幕，Cinnabon將推出話題新品「草莓起司肉桂捲」，將草莓明亮酸甜的果香，融入現烤肉桂捲之中，再搭配濃郁的起司糖霜，呈現豐富的滋味層次，經典捲145元、迷你捲110元，每日限量30顆。

P1. 「Cinnabon」台灣首店落腳台北赤峰街，7月25日正式開幕。

P2. 「經典肉桂」厚抹奶油乳酪糖霜，呈現最道地的美式滋味。

P3. 「焦糖胡桃肉桂捲」淋上焦糖醬，海鹽胡桃交織鹹甜層次。

P4. 「巧克力肉桂捲」淋上濃郁巧克力醬，交織可可微苦與肉桂甜香。

P5. 「Cinnabon」赤峰街首店以清新配色打造明亮舒適的內用空間。

P6. 門市以品牌經典肉桂捲圖騰，打造甜點控必拍視覺焦點。

P7. 「草莓起司肉桂捲」酸甜草莓搭濃郁起司糖霜，每日限量30顆。

厚抹奶油乳酪糖霜的「經典肉桂」，經典捲100元、迷你捲95元。圖／Cinnabon提供

草莓起司肉桂捲，每日限量30顆。圖／Cinnabon提供

淋上焦糖醬的「焦糖胡桃肉桂捲」，經典捲160元、迷你捲125元。圖／Cinnabon提供