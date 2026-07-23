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因應小宅需求！HOLA首推「伊登麻吉模組沙發」 打破空間框架

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
HOLA「伊登麻吉模組沙發」採取「獨立單人單元」邏輯，不僅能依不同坪數及動線自由拼接，亦可依照生活情境隨時移動。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA「伊登麻吉模組沙發」採取「獨立單人單元」邏輯，不僅能依不同坪數及動線自由拼接，亦可依照生活情境隨時移動。圖／HOLA和樂家居提供

隨著多元生活型態崛起，現代客廳正從過去的「展示型」轉向強調互動的「參與型」，家的形狀不再被建商格局固定，而是由居住者重新定義。HOLA和樂家居首度推出打破規格限制的「伊登麻吉模組沙發」，提供7項核心組件以及10款布料選擇，同時透過高密度舒壓泡棉與填充彈力棉打造如麻糬般的Q彈坐感，即日起於全台HOLA 21家門市開放預約體驗，預約體驗即贈「環保吸管四件組」，數量有限，贈完為止。

不同於傳統沙發固定尺寸與規格，或市面上半套式的二人、三人固定模組， HOLA「伊登麻吉模組沙發」採取「獨立單人單元」邏輯，提供扶手、轉角、單人座、腳凳等7項核心單元，不僅能依不同坪數及動線自由拼接為兩人座、三人座、一字型及L型沙發，亦可依照一人獨處、兩人甜蜜、三至四人熱鬧聚會等生活情境，隨時移動。未來搬入新格局空間時，也能透過重組與拼湊，從單身公寓的舒壓單椅，擴充成一家人的溫馨客廳。

「伊登麻吉模組沙發」採用Q-Flex高密度舒壓泡棉添加彈力棉，坐感飽滿柔彈，77公分高、66公分超寬敞座深，或躺或坐都輕鬆自在。外觀上提供平織布、風格布、貓抓布等共10款不同觸感及色系的布料，無論經典摩登或素色極簡都能完美融入，其中「三防貓抓布」經過10萬轉耐磨係數測試，能減緩水分及髒汙直接滲入布料纖維，達到「耐刮磨、防潑水、易清潔」三大優勢。

為了打破消費者對模組沙發鬆散、不耐用的疑慮，沙發底座使用FSC永續林認證木框與歐洲標準E1低甲醛板材，搭配S型高支撐彈簧，讓坐感更加穩固，HOLA更祭出「10年木質框架保固」承諾。

HOLA「伊登麻吉模組沙發」提供平織布、風格布、貓抓布等共10款不同觸感及色系的布料，其中「三防貓抓布」達到「耐刮磨、防潑水、易清潔」三大優勢。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA「伊登麻吉模組沙發」提供平織布、風格布、貓抓布等共10款不同觸感及色系的布料，其中「三防貓抓布」達到「耐刮磨、防潑水、易清潔」三大優勢。圖／HOLA和樂家居提供

HOLA「伊登麻吉模組沙發」採取「獨立單人單元」邏輯，不僅能依不同坪數及動線自由拼接，亦可依照生活情境隨時移動。圖／HOLA和樂家居提供
HOLA「伊登麻吉模組沙發」採取「獨立單人單元」邏輯，不僅能依不同坪數及動線自由拼接，亦可依照生活情境隨時移動。圖／HOLA和樂家居提供

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