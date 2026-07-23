IKEA超過百項經典商品「再創低價」！ 限時3天全台各店消費滿額享免運

炎炎夏日想要讓居家空間感覺更清爽，除了添購涼感居家用品，不妨趁機整理家中空間，讓視覺更整齊，感受也會大不同。IKEA每年都會公布新一年再創低價的商品，透過設計優化、生產、包裝與運送等各個環節的效率提升，將省下的成本回饋給消費者，今年IKEA超過百項商品再創低價，涵蓋大型家具、睡眠好物、居家收納小物等多元品項；此外，7月24日至7月26日限時3天至IKEA全台各店購買家具家飾消費滿15,000元即享免運優惠。

夏天想讓空間降溫，不一定要大改造，只要從收納動線與家具配置開始調整，就能讓空間變得清爽有序。首推「PAX/TONSTAD衣櫃／衣櫥組合」（再創低價21,450元），可依照衣物種類、生活習慣與收納需求自由搭配內部配件，靈活規劃吊掛、層板、抽屜及網籃等，打造符合個人需求的系統衣櫃。

若喜歡收藏公仔、模型、偶像周邊或旅行紀念品，推薦「FABRIKÖR玻璃門櫃」（再創低價4,999元），櫃門可上鎖，附可調式層板，可依收藏品高度彈性配置，強化玻璃材質也能讓收藏清楚展示又安心保存。「RÅDMANSÖ抽屜櫃」（再創低價4,499元）以溫潤胡桃木色調搭配黃銅旋鈕，3個大容量抽屜提供充裕的收納空間，抽屜內深藍色調更增添質感，加高金屬櫃腳便於日常清潔，櫃頂也可展示收藏品。

親子家庭推薦「TROFAST收納組合附收納盒」（再創低價1,619元），高瘦設計能充分利用垂直空間，搭配可取出的收納盒，方便依積木、玩偶與美術用品分類。IKEA熱銷經典的「KALLAX層架組」（再創低價2,599元），可直立作為展示層架，也能橫放作為矮櫃使用，搭配收納盒、燈飾或收藏品，就能依照個人需求打造開放展示與收納兼具的清爽牆面。

悶熱夏日更需要整潔、令人放鬆的臥室環境，首推「HEMNES坐臥兩用床框」（再創低價12,990元），兼具沙發、單人床、雙人床、儲物空間等4種功能，白天可作為休息座位，晚上拉開即可成為睡眠空間，下方3個大容量抽屜還能收納寢具、換季衣物與生活雜物，讓臥室維持清爽有序。「HÅRGÄNGEL人體工學枕」（再創低價1,799元）採用透氣記憶棉和清涼凝膠層，有助於排濕散熱，雙面設計兼顧側睡與仰睡需求；搭配「SOTNÄTFJÄRIL雙人防水保潔墊」（再創低價899元）鋪在床單和床墊之間，防水內襯能避免水分被床墊吸收、避免沾染灰塵，加厚表面則為床墊增加額外的柔軟舒適度。

想讓臥室煥然一新，不妨從更換寢織品開始，「ÄNGSLILJA被套附2個枕頭套」（再創低價1,199元）與DVALA床包（再創低價549元）皆採用100%純棉材質，具備良好的透氣與吸濕特性，兩款皆有多種色彩可自由搭配。

IKEA同步精選多款百元、銅板價收納好物，首推「EKRAR衣帽架」（再創低價549元），可將包包、帽子與外套集中整理，簡約白色外型，放在玄關、臥室或更衣區都實用。玄關空間有限，可利用「VASSKAR竹製鞋架」（再創低價399元）聰明增加收納，深度僅約30公分，可上下堆疊或左右並排，依鞋量與空間大小靈活擴充。「BLECKSJÖN掛勾式收納架」（再創低價299元）免鑽牆即可輕鬆安裝，適合運用在浴室、廚房、玄關或門後等空間，收納籃與掛勾可依需求自由組合或分開使用。

兒童房則推薦「BARNDRÖM儲物盒3件組」（再創低價349元），綠色、藍色與米色3款配色搭配輕巧附把手設計，方便孩子拿取、分類與收納物品，不使用時還可折疊收納。「VARIERA塑膠袋收納筒」（再創低價49元），開口設計方便拿取，可收納塑膠袋、襪子、雨傘等零散物品。

●附註：活動詳情及產品依各店為主。

「TROFAST收納組合附收納盒」高瘦設計能充分利用垂直空間，搭配可取出的收納盒，方便依積木、玩偶與美術用品分類。圖／IKEA提供

「FABRIKÖR玻璃門櫃」櫃門可上鎖，能妥善收納並保護公仔、模型、偶像周邊等珍藏物品。圖／IKEA提供

「KALLAX層架組」可直立作為展示層架，也能橫放作為矮櫃使用，搭配收納盒、燈飾或收藏品，就能依照個人需求打造清爽牆面。圖／IKEA提供

「PAX TONSTAD衣櫃／衣櫥組合」可依照衣物種類、生活習慣與收納需求自由搭配內部配件，靈活規劃吊掛、層板、抽屜及網籃等收納空間。圖／IKEA提供