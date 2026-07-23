全聯推高鐵聯名便當、甜點 5站快閃櫃限時10%回饋…福利熊周邊同步登場

高鐵已成為國人通勤、商務、返鄉與旅遊的重要交通工具。根據台灣高鐵統計，2026年上半年每日平均運量突破23萬人次，連假尖峰更超過30萬人次。因應持續成長的旅運需求，台灣高鐵引進12組新世代N700ST列車，首列預計8月抵台、明年起陸續投入營運，2028年全數上線後，車隊將擴增至46組，尖峰運能可提升約25%。

看準高鐵龐大的旅運商機與移動餐食需求，全聯首度攜手台灣高鐵，自7月24日至9月3日推出美味堂聯名熱便當、We Sweet聯名甜點及福利熊限定周邊，商品將於全聯門市，以及高鐵桃園、台中、嘉義、台南、左營5站快閃櫃同步販售，提供搭車用餐新選擇。

此次合作主打美味堂聯名熱便當，以「旅途中的經典風味」為概念推出3款新品，包括「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」，皆採用日本進口醬汁，並大量選用台灣在地食材，並同步換上高鐵主色系限定束帶，搭配N700ST新世代列車圖樣，讓旅客從候車到搭車都能感受高鐵旅行氛圍。

其中，「醬香燒肉」選用100%國產台灣豬，搭配屏東車城洋蔥與日式燒肉醬，售價99元；「照燒雞腿排」採用100%國產雞腿，搭配玉子燒與照燒醬，售價109元；「糖醋雞丁丼」則以100%國產雞肉搭配日式糖醋醬與時蔬，售價129元，滿足出差、返鄉及旅遊等不同用餐需求。

除了主打熱便當，全聯旗下We Sweet也同步推出高鐵聯名甜點，首波推出杯子蛋糕、特濃巧克力杯子蛋糕、檸檬台式馬卡龍、日式烤甜甜圈及法式奶油小點等5款商品，皆採N700ST限定包裝，第二波還將推出高鐵造型燒及高鐵銅鑼燒，增添話題與樂趣。

全聯人氣吉祥物「福利熊」也首度換上高鐵列車長制服，7月25日至8月16日每週六、日於全聯、大全聯單筆消費滿700元，即可獲得當週指定款「福利熊高鐵聯名多用文件夾」，共有4款。8月21日起另推出「福利熊 × 台灣高鐵絨毛娃娃」及「高鐵列車變身抱枕」，皆可透過10福利點加價換購。

此外，7月24日至10月23日於高鐵快閃店掃描全支付QR Code領取回饋資格，並使用全支付購買聯名商品，單筆消費滿150元，還可享10%全點回饋，最高回饋15全點。

全聯人氣吉祥物「福利熊」也首度換上高鐵列車長制服，推出多款兼具實用性與收藏價值的台灣高鐵聯名商品。記者黃筱晴／攝影

全聯首度攜手台灣高鐵，7月24日至9月3日推出美味堂聯名熱便當、We Sweet聯名甜點及福利熊限定周邊，並陸續在全聯門市及高鐵桃園、台中、嘉義、台南、左營5大車站快閃櫃同步開賣。圖／全聯福利中心提供

We Sweet同步推聯名新品，首波共5款。記者黃筱晴／攝影

美味堂熱便當年銷破千萬個，首度進軍高鐵車站搶攻旅運餐食商機。圖／全聯福利中心提供