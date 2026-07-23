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Super Junior東海最親切的貴公子！為FENDI站台迎接品牌新篇章

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供
FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供

FENDI首席創意官Maria Grazia Chiuri回歸執掌後推出的首個2026-27秋冬系列正式在台上市；為歡慶品牌迎來全新創意篇章，品牌並於台北101精品店舉辦上市酒會。包括韓團Super Junior成員東海（李東海），以及楊謹華、謝欣穎喻虹淵等品牌好友都特地出席，以全新秋冬造型演繹系列精神，揭開以「捨我之見，成眾之美」（Less I, More Us）為主題的新時代。

「我是你們的東海！東海來了！」現場有上千粉絲夾道迎接的東海用中文親戚地跟大家打招呼，穿著黑色絲絨西裝外套與黑色絲絨長褲、手提Baguette® 26424黑色裂紋皮革包現身，低調散發貴公子的奢華氣質。他透露自己其實每個月都會來台3、4次，這卻是第一次出席Fendi活動，覺得新的設計囊括日常和表演舞台造型可以穿的帥氣皮夾克，尤其這次搭飛機穿的丹寧套裝和手上的新包都讓他愛不釋手，所以非常期待逛店，並當場許願有天能穿著Fendi登台演出，最後特地感謝在炎炎夏日辛苦守候的粉絲

楊謹華、謝欣穎、喻虹淵三位女星則以不同風格演繹本季最受矚目的Baguette® 26424，這也是此次台北101精品店一系列獨家商品的一大亮點。楊謹華穿上黑色蕾絲裙裝，搭配黑色Stencil印花款；謝欣穎則以白色襯衫配黑色蕾絲半身裙，肩背FF Zucca提花款；喻虹淵選穿拼色刺繡薄紗背心，手提品牌經典的老虎印花小馬毛款最具視覺張力，三款包各自展現不同個性，展現Maria Grazia Chiuri重新詮釋經典包款時，大膽運用材質與工藝的創作思維，背起來輕盈柔軟貼合身體的感受，更讓三人讚不絕口，也說明Baguette歷經近30年依舊歷久彌新的魅力。

作為Maria Grazia Chiuri重返FENDI後的首個系列，2026-27秋冬系列主題定調「捨我之見，成眾之美」，向創立品牌的FENDI五姐妹致敬，強調合作、共享與集體創意的重要性，也延伸出「共享衣櫥」概念，讓男女裝在剪裁、比例與穿搭方式上相互融合，打破既有性別框架，這也不啻正是Maria Grazia Chiuri所希望重新凝聚的品牌新方向。

系列整體以黑色為基調，搭配午夜藍、墨綠、象牙白與冷灰等低飽和色彩，透過建築感輪廓與精準剪裁，回歸服裝本質。女裝運用深V線條、收窄裙擺與俐落肩線勾勒優雅姿態；男裝則以寬肩長版大衣、雙排扣西裝及寬褲建立現代男性衣櫥。另一項焦點則是「Echo of Love」計畫，品牌鼓勵顧客將舊皮草送回工坊重新拆解、拼接與再製，讓承載回憶的作品延續生命，也賦予皮草兼具情感價值與永續精神的新定位。

配件同樣是本季亮點。除了經典Peekaboo推出珍稀鱷魚皮版本外，也同步帶來極簡的托特包、金屬鏈條肩背包，以及全新FENDI Noir鞋履系列，透過柔軟皮革、俐落金屬五金與簡潔輪廓，延續本季去繁化簡的設計思維。品牌亦攜手藝術家Mirella Bentivoglio檔案館推出限定服飾與珠寶，並與SAGG Napoli合作設計印有「Rooted but not stuck」等標語的休閒單品，讓藝術、人文與時裝交織，展現品牌多元面貌。

全系列中最受矚目的莫過於Baguette® 26424復刻系列。Maria Grazia Chiuri回溯自己1990年代參與打造Baguette的設計經歷，重新推出20款復刻新作，以近30年來最具代表性的設計為藍本，涵蓋裂紋皮革、FF Zucca提花、動物紋、小馬毛、刺繡、亮片等多種工藝，此次更有兩款充滿收藏價值的木箱典藏包款亮相，是以極致柔軟的經典羅馬小牛皮革製作。新版Baguette® 26424在保留初代柔軟輪廓的同時，重新調整包身比例與加長肩帶，使包款更貼合人體曲線，強調「服裝與配件應順應身體，而非束縛身體」的設計理念，不僅是復刻，更是Maria Grazia Chiuri透過品牌代表作，向FENDI歷史致敬，同時為新時代揭開序幕的重要象徵。

謝欣穎出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
謝欣穎出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

FENDI台北101精品店獨家商品Baguette®26424綠色蜥蜴皮款，26萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品Baguette®26424綠色蜥蜴皮款，26萬4,000元。圖／FENDI提供

楊謹華出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
楊謹華出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供
FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供

FENDI台北101精品店獨家商品棕色羊絨和貂皮圍巾，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品棕色羊絨和貂皮圍巾，18萬2,000元。圖／FENDI提供

FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供
FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供

FENDI台北101精品店獨家商品迷你Peekaboo漸層效果鱷魚皮包，89萬元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品迷你Peekaboo漸層效果鱷魚皮包，89萬元。圖／FENDI提供

台北101精品店獨家商品FENDI Noir黑色皮革涼鞋，53,200元。圖／FENDI提供
台北101精品店獨家商品FENDI Noir黑色皮革涼鞋，53,200元。圖／FENDI提供

SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。。記者林士傑／攝影
SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。。記者林士傑／攝影

SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列正式在台上市；為歡慶品牌迎來全新創意篇章，品牌並於台北101精品店舉辦上市酒會。。記者林士傑／攝影
SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列正式在台上市；為歡慶品牌迎來全新創意篇章，品牌並於台北101精品店舉辦上市酒會。。記者林士傑／攝影

FENDI台北101精品店獨家商品Baguette®26424綠色亮片款，19萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品Baguette®26424綠色亮片款，19萬6,000元。圖／FENDI提供

FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供
FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供

FENDI台北101精品店獨家商品Baguette®26424紫色亮片款，18萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品Baguette®26424紫色亮片款，18萬4,000元。圖／FENDI提供

台北101精品店獨家商品FENDI Noir淺粉紅色皮革涼鞋，53,200元。圖／FENDI提供
台北101精品店獨家商品FENDI Noir淺粉紅色皮革涼鞋，53,200元。圖／FENDI提供

FENDI台北101精品店獨家商品迷你Peekaboo白色鱷魚皮包，114萬元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品迷你Peekaboo白色鱷魚皮包，114萬元。圖／FENDI提供

喻虹淵出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
喻虹淵出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。。記者林士傑／攝影
SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。。記者林士傑／攝影

喻虹淵出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
喻虹淵出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供
FENDI 2026秋冬系列已於台北101精品店上市。圖／FENDI提供

FENDI台北101精品店獨家商品Baguette粉紅色緞布貼花包，24萬3,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品Baguette粉紅色緞布貼花包，24萬3,000元。圖／FENDI提供

謝欣穎出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
謝欣穎出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

FENDI台北101精品店獨家商品Baguette白色亮片和皮革包，18萬4,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品Baguette白色亮片和皮革包，18萬4,000元。圖／FENDI提供

楊謹華出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
楊謹華出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影
SJ東海出席FENDI 2026-27秋冬系列上市酒會。記者林士傑／攝影

FENDI台北101精品店獨家商品黑色絲綢和蕾絲裙裝，14萬7,000元。圖／FENDI提供
FENDI台北101精品店獨家商品黑色絲綢和蕾絲裙裝，14萬7,000元。圖／FENDI提供

東海 喻虹淵 謝欣穎

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