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点爭鮮×金家ㄟ「10款聯名新品」上桌！ 麻藥赤蝦、韓風肉包菜必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「MAGiC TOUCH」攜手「金家ㄟ」，推出10款限定新品。記者陳睿中／攝影
「MAGiC TOUCH」攜手「金家ㄟ」，推出10款限定新品。記者陳睿中／攝影

爭鮮旗下的「MAGiC TOUCH」二度攜手人氣韓食「金家ㄟ」推出「韓勾ㄟ金會点」聯名活動，一次推出「金点口水雞冷麵」、「金点韓風肉包菜」、「金点麻藥赤蝦」等10款結合韓式風味與台灣在地靈感的限定新品。同時「經典壽司枕」也限時回歸，讓粉絲將可愛的壽司抱枕帶回家。

由人氣Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」打造的「金家ㄟ」，本次再度攜手MAGiC TOUCH，將熟悉的韓國家鄉風味融入料理之中。其中「金点麻藥赤蝦」選用天使紅蝦，搭配安康魚肝、韓式麻藥醬，鹹香濃郁，每份60元。翻轉韓國菜包肉的「金点韓風肉包菜」，以軟嫩和牛包覆爽脆蔬菜，兼具肉香與菜香，每份120元。

「金点春川起司雞」用韓式春川辣醬包覆炸雞，再撒上起司與海苔酥，每份130元；「金点泡菜香酥豚」將韓式烤豬肉、泡菜、芝麻葉與炸海苔米皮巧妙結合，打造全新韓式吃法，每份120元。此外，還有「金点酸菜鮑魚牛」，「金点柚香鮭」、「金点口水雞冷麵」等不同品項同步登場。

除此之外，MAGiC TOUCH同步復刻「經典壽司枕」，共有「鮭魚卵軍艦」、「黃瓜細卷」及「鮪魚細卷」三款造型，每個原價450元，活動期間單筆消費滿600元，即可享加購價299元，數量有限，售完為止

金点麻藥赤蝦，60元。記者陳睿中／攝影
金点麻藥赤蝦，60元。記者陳睿中／攝影

金点春川起司雞，130元。記者陳睿中／攝影
金点春川起司雞，130元。記者陳睿中／攝影

金点麻藥茶碗蒸，90元。記者陳睿中／攝影
金点麻藥茶碗蒸，90元。記者陳睿中／攝影

「經典壽司枕」共有「鮭魚卵軍艦」、「黃瓜細卷」及「鮪魚細卷」三款造型。記者陳睿中／攝影
「經典壽司枕」共有「鮭魚卵軍艦」、「黃瓜細卷」及「鮪魚細卷」三款造型。記者陳睿中／攝影

金点鰤魚生魚片，130元。記者陳睿中／攝影
金点鰤魚生魚片，130元。記者陳睿中／攝影

金点酸菜鮑魚牛，90元。記者陳睿中／攝影
金点酸菜鮑魚牛，90元。記者陳睿中／攝影

金点韓風肉包菜，120元。記者陳睿中／攝影
金点韓風肉包菜，120元。記者陳睿中／攝影

金点柚香鮭，60元。記者陳睿中／攝影
金点柚香鮭，60元。記者陳睿中／攝影

金点口水雞冷麵，160元。記者陳睿中／攝影
金点口水雞冷麵，160元。記者陳睿中／攝影

金点泡菜香酥豚，120元。記者陳睿中／攝影
金点泡菜香酥豚，120元。記者陳睿中／攝影

爭鮮 壽司

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