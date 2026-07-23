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高端消費更有力！台北101業績衝新高 頂級客不只買得多更買得深

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北101指出，受惠於經濟、台股上揚，今年台灣零售感受到回溫狀態，高端客層購買力比以往更高，因此帶動台北101上半年業績達2成成長衝新高，預計全年業績再創新高。聯合報系資料照
台北101指出，受惠於經濟、台股上揚，今年台灣零售感受到回溫狀態，高端客層購買力比以往更高，因此帶動台北101上半年業績達2成成長衝新高，預計全年業績再創新高。聯合報系資料照

台北101今發表2026中秋禮盒，同時也分享到，受惠於經濟、台股上揚，高端客層對硬奢精品的購買力比以往更高，因此帶動台北101上半年業績達2成成長、再創新高。台北101總經理朱麗文也強調，今年101全年業績一定再創新高。

台北101商場事業處營運長方君之指出，今年台灣零售感受到回溫狀態，受惠於股市、經濟成長，今年高單筆數與金額呈現明顯成長，頂級客層不只是買得多、而是買得深，可能往年出手買3～5百萬的，今年一出手就是買3～5千萬，K型化經濟非常明顯。

從頂級客出手的方向，也可看出他們喜歡選購有保值、收藏價值的珠寶腕表這類硬奢精品，因為時尚精品容易有過季感，前一年買的包或是服飾系列，可能這一季就會不想拿出來，但不易退流行的珠寶、腕表卻可以在各種場合佩戴。

另外，台北101向來受歡迎的中秋禮盒，總會在中秋前一個月就完售，今年中秋禮盒又帶來新驚喜與升級，推出三款中秋禮盒，三種價位帶分別滿足不同送禮需求與客層。

第一款「台北101中秋月餅精選月餅禮盒」特別將價格帶壓到千元以下，回應企業送禮大宗採購預算考量。精選往年最受歡迎的精選原味與黑金菠蘿蛋黃酥共8入，帶來細緻豆沙餡與鹹香蛋黃的經典中秋味，並特別強調蛋黃酥上的金箔是「真金箔」，送禮也有面子。每盒原價980元、早鳥價833元。

第二款「台北101中秋月餅臻品月餅禮盒」，特別嚴選花椒芝麻核桃、紅棗桂圓、奶黃流心、奶黃芝麻與黑金菠蘿蛋黃酥等口味糕點，並搭配寶元紀南投產區金萱茶以及別緻造型的「台北101不鏽鋼沖茶器」，禮盒設計也有巧思，特別設計會發光的外型、點亮立體浮雕的101大樓。每盒售價1,680元，早鳥價1,428元。

第三款「台北101中秋月餅御藏香檳禮盒」，首度跨界攜手瑞士頂級手工巧克力Läderach、法國J.P. Charpentier香檳與德國百年Stölzle水晶酒杯，瞄準送禮想跳脫傳統糕餅的Y、Z世代年輕族群。每盒原價3,980元、早鳥價3,582元，全台限量1,001盒。

台北101中秋月餅御藏香檳禮盒3,980元，早鳥價3,582元，全台限量1,001盒。圖／台北101提供
台北101中秋月餅御藏香檳禮盒3,980元，早鳥價3,582元，全台限量1,001盒。圖／台北101提供

台北101中秋月餅臻品月餅禮盒1,680元，早鳥價1,428元。圖／台北101提供
台北101中秋月餅臻品月餅禮盒1,680元，早鳥價1,428元。圖／台北101提供

台北101中秋月餅精選月餅禮盒980元， 早鳥價833元。圖／台北101提供
台北101中秋月餅精選月餅禮盒980元， 早鳥價833元。圖／台北101提供

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