快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞莎示範A&F夏日度假迷人穿搭 台灣官方線上購物平台正式上線

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
瑞莎身穿A&F經典的夏日白色蕾絲洋裝亮相亮相台北忠孝概念店一周年活動，Bra-Free蕾絲排釦開襟中長洋裝6,490元。圖／A&F提供
瑞莎身穿A&F經典的夏日白色蕾絲洋裝亮相亮相台北忠孝概念店一周年活動，Bra-Free蕾絲排釦開襟中長洋裝6,490元。圖／A&F提供

美式休閒經典品牌Abercrombie & Fitch（A&F）去年7月進駐台北東區、開設兩層樓逾百坪的獨立店「Gateway假日概念店」，今日特別舉辦一周年慶祝活動邀請瑞莎優雅現身，同時驚喜宣布，「Abercrombie & Fitch 台灣官方線上購物平台」正式開站。

瑞莎身穿A&F夏日白色蕾絲洋裝亮相，充滿夏日度假氣息，優雅與輕鬆兼具。她表示自己非常看重服裝的舒適度與剪裁，特別是夏季度假單品，質地輕盈、材質透氣且方便穿著是首選重點。被問到是否會跟老公穿情侶裝時，瑞莎笑說「結婚後就不會了。」她分享了自己對於「情侶度假穿搭」的心得。她建議，情侶或夫妻出遊時不一定要穿一模一樣，可以透過相呼應的色系、清爽的亞麻或棉質單品來做混搭。

炎炎夏日，A&F全新推出的夏日度假系列，以輕盈、透氣且極具質感的面料，為盛夏衣櫥注入穿搭靈感。女裝部分以亞麻混紡洋裝為主打，採用柔軟透氣的亞麻材質搭配修身剪裁，加上明亮的夏日色系，單穿即可展現隨性的度假風情。而充滿波希米亞風情的鏤空鉤針編織單品，則是海灘與泳池畔的層次疊穿利器。

男裝則展現清爽與率性時尚態度，古巴領度假襯衫以復古剪裁結合熱帶印花或經典素面，材質輕盈立體，隨性搭配兼具挺度與舒適度的亞麻混紡修身短褲，讓男士在炎熱氣候中依舊能保持俐落有型。

隨著A&F台灣官方線上購物平台正式上線，實體店鋪購物氛圍延伸至數位平台，為全台消費者提供便利、零時差的線上購物管道。

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供
A&F夏日度假系列。圖／A&F提供

瑞莎穿連身丹寧褲裝同時放送美背，帥氣性感兼具，A&F麻混紡繞頸式綁帶牛仔連身氣球褲5,890元。圖／A&F提供
瑞莎穿連身丹寧褲裝同時放送美背，帥氣性感兼具，A&F麻混紡繞頸式綁帶牛仔連身氣球褲5,890元。圖／A&F提供

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供
A&F夏日度假系列。圖／A&F提供

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供
A&F夏日度假系列。圖／A&F提供

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供
A&F夏日度假系列。圖／A&F提供

瑞莎

延伸閱讀

這款Highball從韓國紅到台灣！ 派偉俊力薦、小7全家開賣

檀健次、孟子義現身FENDI限時店 與唐嫣共揭品牌極簡風格新篇章

小隻女必收長腿神鞋！李沐穿HOGAN「秒增高6.5cm」驚呼：像踩在雲朵上

上班、約會、旅行都能穿！5大品牌新品推薦，英倫格紋、編織包到法式髮飾一次收

相關新聞

皮克敏玩家衝了！電玩電競展現場送限定金色花苗 超萌AR區必拍

2026台灣國際電玩電競產業展即日起至7月27日在台北世貿一館盛大登場。任天堂本屆展區超大，特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來包含《皮克敏4》、《Pokémon Pokopia》，與《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等多款超人氣遊戲現場試玩。此外還有結合手機遊戲《Pikmin Bloom》的會場限定活動以及皮卡丘見面會，最後不能錯過的當然是任天堂授權商品專賣店，粉絲們別錯過。

瑞莎示範A&F夏日度假迷人穿搭 台灣官方線上購物平台正式上線

美式休閒經典品牌Abercrombie & Fitch（A&F）去年7月進駐台北東區、開設兩層樓逾百坪的獨立店「Gateway假日概念店」，今日特別舉辦一周年慶祝活動邀請瑞莎優雅現身，同時驚喜宣布，「Abercrombie & Fitch 台灣官方線上購物平台」正式開站。

因「結」而美 SHIATZY CHEN夏姿陳借宋代美學詩意解構七夕牽絆

隨著七夕佳節即將來臨，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN（夏姿・陳）揭開了2026早秋系列的面紗，為浪漫節日挹注以東方哲思。本季企劃回歸東方思想脈絡，提煉文化中「結」的多重指涉——從結髮、結緣、結伴，以致結心，將東方人對情感的含蓄轉化為當代高級時裝的內在中心思想。全新形象宣傳並以極簡但具呼吸感的風格呈現，翻轉七夕的制式印象，並呈現饒富詩意的當代精品姿態。

超商盛夏微醺大戰開打 海尼根引進紐西蘭7%伏特加水果調酒登台

台灣便利商店的酒飲貨架近年悄悄出現變化，過去以3%至5%清爽系氣泡酒為主流的即飲調酒（RTD）市場，開始出現更高酒精濃度、但同時強調低糖與天然成分的新產品。海尼根台灣看準這股趨勢，獨家引進來自紐西蘭的調酒品牌「ODD COMPANY（怪奇公司）」登台，首波推出「百香果鳳梨」與「柑橘柚子」兩款7%酒精濃度的伏特加風味調酒，搶攻夏季超商酒飲市場。

感性贏了理性那一面…Balenciaga七夕情人節推薦 讓心愛的她笑甜甜

隨著七夕佳節臨近，時尚品牌BALENCIAGA於2026年7月推出了七夕限定系列，將經典設計注入甜美活力。品牌高辨識度的元素被重新編排設計，呈現出兼具動感與趣味的視覺符碼；BALENCIAGA也同步公開了系列短片，並由真實情侶入鏡、搭襯動畫糖果圖案，聚焦七夕純粹且真摯的情感表達。

萊爾富Hi café推「芒果粒粒煉乳剉冰」！ 「果C果昔」限時第2杯5折

炎炎夏日帶動清爽飲食需求升溫，冰飲、輕食與涼麵成為消暑解饞的首選。看準夏季輕食商機，萊爾富即日起至8月18日推出夏日限定果C果昔、Hi café芒果粒粒煉乳剉冰，以及沙拉、涼麵等多項優惠活動，除了祭出全系列19款果C果昔第2杯5折之外，更推出涼麵加購果昔99元超值組合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。