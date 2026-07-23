瑞莎示範A&F夏日度假迷人穿搭 台灣官方線上購物平台正式上線

美式休閒經典品牌Abercrombie & Fitch（A&F）去年7月進駐台北東區、開設兩層樓逾百坪的獨立店「Gateway假日概念店」，今日特別舉辦一周年慶祝活動邀請瑞莎優雅現身，同時驚喜宣布，「Abercrombie & Fitch 台灣官方線上購物平台」正式開站。

瑞莎身穿A&F夏日白色蕾絲洋裝亮相，充滿夏日度假氣息，優雅與輕鬆兼具。她表示自己非常看重服裝的舒適度與剪裁，特別是夏季度假單品，質地輕盈、材質透氣且方便穿著是首選重點。被問到是否會跟老公穿情侶裝時，瑞莎笑說「結婚後就不會了。」她分享了自己對於「情侶度假穿搭」的心得。她建議，情侶或夫妻出遊時不一定要穿一模一樣，可以透過相呼應的色系、清爽的亞麻或棉質單品來做混搭。

炎炎夏日，A&F全新推出的夏日度假系列，以輕盈、透氣且極具質感的面料，為盛夏衣櫥注入穿搭靈感。女裝部分以亞麻混紡洋裝為主打，採用柔軟透氣的亞麻材質搭配修身剪裁，加上明亮的夏日色系，單穿即可展現隨性的度假風情。而充滿波希米亞風情的鏤空鉤針編織單品，則是海灘與泳池畔的層次疊穿利器。

男裝則展現清爽與率性時尚態度，古巴領度假襯衫以復古剪裁結合熱帶印花或經典素面，材質輕盈立體，隨性搭配兼具挺度與舒適度的亞麻混紡修身短褲，讓男士在炎熱氣候中依舊能保持俐落有型。

隨著A&F台灣官方線上購物平台正式上線，實體店鋪購物氛圍延伸至數位平台，為全台消費者提供便利、零時差的線上購物管道。

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供

瑞莎穿連身丹寧褲裝同時放送美背，帥氣性感兼具，A&F麻混紡繞頸式綁帶牛仔連身氣球褲5,890元。圖／A&F提供

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供

A&F夏日度假系列。圖／A&F提供