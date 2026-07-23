聽新聞
0:00 / 0:00
因「結」而美 SHIATZY CHEN夏姿陳借宋代美學詩意解構七夕牽絆
隨著七夕佳節即將來臨，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN（夏姿・陳）揭開了2026早秋系列的面紗，為浪漫節日挹注以東方哲思。本季企劃回歸東方思想脈絡，提煉文化中「結」的多重指涉——從結髮、結緣、結伴，以致結心，將東方人對情感的含蓄轉化為當代高級時裝的內在中心思想。全新形象宣傳並以極簡但具呼吸感的風格呈現，翻轉七夕的制式印象，並呈現饒富詩意的當代精品姿態。
視覺影像的呈現上，模特兒間的微妙互動成為服裝的隱喻。系列影像摒棄了喧嘩的肢體語言，但透過輕觸手背、背靠背挺立，或指尖拉扯纖細線條等動作演繹出兩性（情侶）間「獨立卻又緊密相連」的牽絆；畫面中看似保留空間的構圖，也傳達了漫長歲月與空間距離中，兩個獨立完整的心靈依然堅定選擇彼此、相互成就的浪漫，也是當代女性從容不迫的自信、完滿。
服裝與配件的工藝細節，更是本季貫穿「結」之主題的體現。2026七夕系列中最搶眼的莫過於「瓷石皮繩腰鍊」，以溫潤的瓷石搭配皮繩，經由打結、環繞與串接等結構將繩結工藝昇華為造型核心。色彩運用上，設計師精妙地融入宋瓷的優雅溫潤色澤，配合立體浮凸織紋、燒花緹花工藝，在布面形塑以若隱若現的透膚光暈，亦為整體造型帶來輕盈的動人層次。
整體靈感深度汲取自宋代美學精粹，將宋代畫作中的花鳥、蘭草與飛蟲等景致，以細膩手繪筆觸重組成可穿著的藝術品。烏干紗印花層疊出庭院花木隱現的詩意光影，浮雕般的立體刺繡工法更勾勒出花枝輪廓，讓刺繡不僅是裝飾，而是深植於布料下的風格魂魄，搭配上頂級絲毛混紡面料的低調光澤後，在簡約的現代剪裁下，讓穿戴者散發兼具古典與現代的雅致靜奢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。