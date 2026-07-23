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因「結」而美 SHIATZY CHEN夏姿陳借宋代美學詩意解構七夕牽絆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN發表了2026早秋系列，並以「結」的多重意念、打造七夕情人節形象。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN發表了2026早秋系列，並以「結」的多重意念、打造七夕情人節形象。圖／SHIATZY CHEN提供

隨著七夕佳節即將來臨，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN（夏姿・陳）揭開了2026早秋系列的面紗，為浪漫節日挹注以東方哲思。本季企劃回歸東方思想脈絡，提煉文化中「結」的多重指涉——從結髮、結緣、結伴，以致結心，將東方人對情感的含蓄轉化為當代高級時裝的內在中心思想。全新形象宣傳並以極簡但具呼吸感的風格呈現，翻轉七夕的制式印象，並呈現饒富詩意的當代精品姿態。

視覺影像的呈現上，模特兒間的微妙互動成為服裝的隱喻。系列影像摒棄了喧嘩的肢體語言，但透過輕觸手背、背靠背挺立，或指尖拉扯纖細線條等動作演繹出兩性（情侶）間「獨立卻又緊密相連」的牽絆；畫面中看似保留空間的構圖，也傳達了漫長歲月與空間距離中，兩個獨立完整的心靈依然堅定選擇彼此、相互成就的浪漫，也是當代女性從容不迫的自信、完滿。

服裝與配件的工藝細節，更是本季貫穿「結」之主題的體現。2026七夕系列中最搶眼的莫過於「瓷石皮繩腰鍊」，以溫潤的瓷石搭配皮繩，經由打結、環繞與串接等結構將繩結工藝昇華為造型核心。色彩運用上，設計師精妙地融入宋瓷的優雅溫潤色澤，配合立體浮凸織紋、燒花緹花工藝，在布面形塑以若隱若現的透膚光暈，亦為整體造型帶來輕盈的動人層次。

整體靈感深度汲取自宋代美學精粹，將宋代畫作中的花鳥、蘭草與飛蟲等景致，以細膩手繪筆觸重組成可穿著的藝術品。烏干紗印花層疊出庭院花木隱現的詩意光影，浮雕般的立體刺繡工法更勾勒出花枝輪廓，讓刺繡不僅是裝飾，而是深植於布料下的風格魂魄，搭配上頂級絲毛混紡面料的低調光澤後，在簡約的現代剪裁下，讓穿戴者散發兼具古典與現代的雅致靜奢。

白色花呢立體花半身裙，34,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
白色花呢立體花半身裙，34,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

連身刺繡立體無袖圓領洋裝，67,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
連身刺繡立體無袖圓領洋裝，67,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

刺繡中式領外套，46,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
刺繡中式領外套，46,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

烏干紗印花中式背心上衣，36,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
烏干紗印花中式背心上衣，36,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

模特兒身著暗紅緹花長裙、刺繡大衣，優雅詮釋著東方風格的情意浪漫。圖／SHIATZY CHEN提供
模特兒身著暗紅緹花長裙、刺繡大衣，優雅詮釋著東方風格的情意浪漫。圖／SHIATZY CHEN提供

剪紙的飛燕也是服裝剪裁的暗喻，體現宋代美學的高雅脫俗。圖／SHIATZY CHEN提供
剪紙的飛燕也是服裝剪裁的暗喻，體現宋代美學的高雅脫俗。圖／SHIATZY CHEN提供

雕花短版小羊皮翻領外套，35,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
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七夕

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