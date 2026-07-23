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超商盛夏微醺大戰開打 海尼根引進紐西蘭7%伏特加水果調酒登台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
海尼根台灣獨家引進兩款全新「百香果鳳梨」與「柑橘柚子」7%伏特加風味調酒系列。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根台灣獨家引進兩款全新「百香果鳳梨」與「柑橘柚子」7%伏特加風味調酒系列。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣便利商店的酒飲貨架近年悄悄出現變化，過去以3%至5%清爽系氣泡酒為主流的即飲調酒（RTD）市場，開始出現更高酒精濃度、但同時強調低糖與天然成分的新產品。海尼根台灣看準這股趨勢，獨家引進來自紐西蘭的調酒品牌「ODD COMPANY（怪奇公司）」登台，首波推出「百香果鳳梨」與「柑橘柚子」兩款7%酒精濃度的伏特加風味調酒，搶攻夏季超商酒飲市場。

業者觀察，年輕世代的飲酒偏好正逐漸從「輕酒精」走向「有感微醺」。過去市場長期被低酒精氣泡酒與9%以上高酒精調酒兩端產品占據，但許多消費者希望在放鬆與健康管理之間取得平衡，因此帶動中等酒精濃度產品需求升溫。

ODD COMPANY此次導入的兩款新品皆以伏特加為基底，酒精濃度設定在7%，主打既能提供明顯但不過度的微醺感受，也保留水果風味的層次表現。品牌強調產品採低糖配方，並未添加人工香精，訴求成分較為單純，符合近年消費者對「少負擔飲酒」的期待。

在風味設計上，「百香果鳳梨」以熱帶水果組合為主軸，呈現酸甜與果香交織的風格；「柑橘柚子」則以柑橘與柚香為特色，定位為較清爽的秋季飲用選擇。

ODD COMPANY此次與7-ELEVEN及全家便利商店合作，採通路限定方式推出兩款新品。首波「百香果鳳梨」已於7月在全台7-ELEVEN獨家上市，即日起至8月4日享任選3件79折、6件77折優惠；「柑橘柚子」則預計於9月在全家便利商店獨家上市，於中秋節前夕帶來清爽應景的柚香選擇。

除了通路布局，品牌也將於8月1日晚間在台北圓山MAJI MAJI集食行樂附近的7-ELEVEN圓泉門市舉辦新品試飲活動，並邀請風格創作者REALFAKE參與，藉由線下體驗擴大年輕族群接觸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ODD COMPANY伏特加風味調酒「柑橘柚子」，9月起將於全家便利商店獨家販售。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ODD COMPANY伏特加風味調酒「柑橘柚子」，9月起將於全家便利商店獨家販售。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ODD COMPANY伏特加風味調酒「百香果鳳梨」，7月起於7-ELEVEN獨家販售。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ODD COMPANY伏特加風味調酒「百香果鳳梨」，7月起於7-ELEVEN獨家販售。圖／海尼根台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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