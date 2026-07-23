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感性贏了理性那一面 Balenciaga七夕情人節推薦 讓心愛的她笑甜甜

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
白色T恤上有著I♥U與I♥U 2的字樣，直白、浪漫。圖／Balenciaga提供
白色T恤上有著I♥U與I♥U 2的字樣，直白、浪漫。圖／Balenciaga提供

隨著七夕佳節臨近，時尚品牌BALENCIAGA於2026年7月推出了七夕限定系列，將經典設計注入甜美活力。品牌高辨識度的元素被重新編排設計，呈現出兼具動感與趣味的視覺符碼；BALENCIAGA也同步公開了系列短片，並由真實情侶入鏡、搭襯動畫糖果圖案，聚焦七夕純粹且真摯的情感表達。

本系列單品涵蓋T恤、長袖大學T恤、襯衫與牛仔外套等多元單品，女裝更延伸至迷你裙與針織半裙，結合了日常與浪漫氣息；配色上以仿舊黑與純白為基底，營造俐落對比，粉色手寫「I愛U」標語搭配上羽箭圖案，可成對呼應穿搭，亦可單穿保留曖昧想像。

在微醺的光影下，穿著情侶裝的戀人並肩佇立，少年專注地在少女手背寫下心意，兩隻手緊緊相握傳遞溫暖。甚至玻璃窗上的水氣亦凝結成了愛心，無處不散發著初戀般的兩小無猜和甜美，捕捉情動一瞬。

系列單品中限量的Le City「機車包」也成為吸睛單品，使用黑色絨面質感飾以水晶塗鴉，隨性奢華，無論手提包上的星形刺繡又或是T恤上的真摯告白皆都讓2026的七夕充滿獨一無二的時尚浪漫儀式感。

七夕情人節系列Le City包小型款，72,500元。圖／Balenciaga提供
七夕情人節系列Le City包小型款，72,500元。圖／Balenciaga提供

七夕情人節系列白色棒球帽，價格店洽。圖／Balenciaga提供
七夕情人節系列白色棒球帽，價格店洽。圖／Balenciaga提供

七夕情人節系列鑰匙圈，23,100元。圖／Balenciaga提供
七夕情人節系列鑰匙圈，23,100元。圖／Balenciaga提供

七夕情人節系列修身版型黑色T恤，25,700元。圖／Balenciaga提供
七夕情人節系列修身版型黑色T恤，25,700元。圖／Balenciaga提供

咖啡色小巧的情人節限定Le City包款以水晶鑲嵌點綴了星星、蝴蝶結、品牌首字母大寫B等樣式，童趣玩味。圖／Balenciaga提供
咖啡色小巧的情人節限定Le City包款以水晶鑲嵌點綴了星星、蝴蝶結、品牌首字母大寫B等樣式，童趣玩味。圖／Balenciaga提供

Balenciaga的2026七夕情人節系列邀請真實情侶入鏡，展現純真、動容的甜美情意。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的2026七夕情人節系列邀請真實情侶入鏡，展現純真、動容的甜美情意。圖／Balenciaga提供

七夕 品牌 穿搭

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