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萊爾富Hi café推「芒果粒粒煉乳剉冰」！「果C果昔」限時第2杯5折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富果C果昔「如蕉似妻」以台灣香蕉為主角，加入酸甜草莓與香濃煉乳冰磚現打；還可搭配GODIVA榛果蓉白巧克力流心雪糕，即日起至8月18日限時組合價159元。圖／萊爾富提供
萊爾富果C果昔「如蕉似妻」以台灣香蕉為主角，加入酸甜草莓與香濃煉乳冰磚現打；還可搭配GODIVA榛果蓉白巧克力流心雪糕，即日起至8月18日限時組合價159元。圖／萊爾富提供

炎炎夏日帶動清爽飲食需求升溫，冰飲、輕食與涼麵成為消暑解饞的首選。看準夏季輕食商機，萊爾富即日起至8月18日推出夏日限定果C果昔、Hi café芒果粒粒煉乳剉冰，以及沙拉、涼麵等多項優惠活動，除了祭出全系列19款果C果昔第2杯5折之外，更推出涼麵加購果昔99元超值組合。

萊爾富推出兩款夏日限定口味，其中結合水果特色與戀愛情境的創意名稱設計的果C果昔「如蕉似妻」，以台灣香蕉為主角，加入酸甜草莓與香濃煉乳冰磚現打，打造綿密細緻的口感，喝起來宛如草莓香蕉聖代；還可搭配GODIVA榛果蓉白巧克力流心雪糕，即日起至8月18日限時組合價159元。

另一款Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」將大眾熟悉的夏日經典滋味直接裝進杯中，以香甜芒果剉冰為基底，鋪上滿滿愛文芒果果粒，每一口都吃得到真實果肉，再淋上飛燕煉乳，完整呈現經典芒果煉乳剉冰的香甜風味，即日起至8月18日限時優惠價69元（原價85元）。

除了夏日限定口味外，萊爾富即日起至8月18日祭出全系列19款果C果昔第2杯5折優惠。夏季口味包括「香蕉戀乳」，以香甜香蕉結合濃醇乳香；「眉來眼去」融合草莓與龍眼果香，展現酸甜交織的豐富層次。此外，「芋仔憨吉」與「芋頭戀乳」同步推出買一送一優惠。

想吃得更有飽足感，萊爾富即日起至8月18日購買嘉義涼麵、椒香蔥油涼麵或特重系列涼麵任一品項，加購79元系列果C果昔，即可享99元超值合購價。

同步上市的沙拉系列則包括「蘋安火腿搖搖杯」、「海想玉見搖搖杯」、「紫要堅顧搖搖杯」，每杯49元；以及「經典火腿沙拉盒」、「地瓜彩蔬沙拉盒」，每盒65元。搭配凱薩或和風口味醬包可現省10元，加購單支香蕉再省10元。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

萊爾富新推出5款沙拉，另推薦夏日必嘗Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」、果C果昔「如蕉似妻」。圖／萊爾富提供
萊爾富新推出5款沙拉，另推薦夏日必嘗Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」、果C果昔「如蕉似妻」。圖／萊爾富提供

萊爾富夏季必喝清單：Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」、草莓香蕉聖代風味的果C果昔「如蕉似妻」。圖／萊爾富提供提供
萊爾富夏季必喝清單：Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」、草莓香蕉聖代風味的果C果昔「如蕉似妻」。圖／萊爾富提供提供

萊爾富夏季必喝清單：Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」、草莓香蕉聖代風味的果C果昔「如蕉似妻」。圖／萊爾富提供提供
萊爾富夏季必喝清單：Hi café「芒果粒粒煉乳剉冰」、草莓香蕉聖代風味的果C果昔「如蕉似妻」。圖／萊爾富提供提供

芒果 萊爾富 涼麵

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