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樂高登漫博《航海王》第2季7經典場景曝光 抽毒蘑菇拿喬巴帽子積木組

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
樂高展區以《航海王》真人版第2季故事為靈感，打造多個經典角色與場景拍照打卡區。記者黃筱晴／攝影
樂高展區以《航海王》真人版第2季故事為靈感，打造多個經典角色與場景拍照打卡區。記者黃筱晴／攝影

隨著《航海王》真人版第2季正式於Netflix上線，草帽海賊團再度展開全新冒險，台灣樂高也同步推出全新《航海王》系列第2季相關新品，並搶先於即日起至7月27日盛大舉辦的第25屆漫畫博覽會世貿一館A432攤位亮相，讓粉絲搶先體驗新系列魅力，新品預計於8月1日正式上市。

今年樂高以《航海王》真人版第2季劇情為靈感打造主題展區，不僅完整展示全新系列盒組，也重現多個經典場景與角色，包括西爾爾克的藏身處、喬巴、雪白一片的磁鼓王國，以及第二季全新角色懸賞令牆，讓粉絲彷彿走進草帽海賊團的冒險世界，成為漫畫博覽會必拍打卡景點。

除了拍照打卡外，現場也推出「尋找毒蘑菇」互動活動，以喬巴在磁鼓王國的經典故事為發想。民眾只要於樂高展區拍照打卡，上傳社群平台並標記指定帳號與Hashtag，即可獲得1次抽蘑菇機會，成功抽中毒蘑菇即可獲得限量樂高喬巴帽子積木組，數量有限，送完為止，讓粉絲透過互動遊戲重溫劇中的感動情節。

此次推出共7款《航海王》系列新品，完整收錄真人版第二季的重要故事篇章，包括「75641 Dr.西爾爾克的藏身處」重現喬巴與Dr.西爾爾克之間的感人情誼；「75642決戰斯摩格上校」還原羅格鎮街景與斯摩格的摩托車。

另外有首次推出的「75643多尼多尼喬巴」以可愛造型登場；「75644多利vs.布洛基－小花園的巨人」重現兩位巨人族戰士經典決鬥；「75645磁鼓城之戰」呈現草帽海賊團迎戰瓦波爾的重要戰役；「75646卡普的海軍戰艦」展現海軍勢力加入追逐戰；「75647橡膠果實」則以放大版果實造型象徵魯夫冒險的起點。讓忠實粉絲以及因真人版第二季入坑的新玩家，都能透過展場感受《航海王》的魅力。

樂高航海王第2季全新角色懸賞令牆，一起進入《航海王》的冒險世界。圖／台灣樂高提供
樂高航海王第2季全新角色懸賞令牆，一起進入《航海王》的冒險世界。圖／台灣樂高提供

台灣樂高推出航海王系列第2季相關新品，搶先於2026第25屆漫畫博覽會A432攤位亮相。圖／台灣樂高提供
台灣樂高推出航海王系列第2季相關新品，搶先於2026第25屆漫畫博覽會A432攤位亮相。圖／台灣樂高提供

台灣樂高於攤位打造《航海王》第2季經典場景。記者黃筱晴／攝影
台灣樂高於攤位打造《航海王》第2季經典場景。記者黃筱晴／攝影

現場完成指定任務，成功抽中毒蘑菇即可獲得限量樂高喬巴帽子積木組。記者黃筱晴／攝影
現場完成指定任務，成功抽中毒蘑菇即可獲得限量樂高喬巴帽子積木組。記者黃筱晴／攝影

新品「75647橡膠果實」則以放大版果實造型象徵魯夫冒險的起點。記者黃筱晴／攝影
新品「75647橡膠果實」則以放大版果實造型象徵魯夫冒險的起點。記者黃筱晴／攝影

樂高攤位遊戲「尋找毒蘑菇」邀請玩家化身喬巴完成挑戰，更有機會獲得樂高小禮。圖／台灣樂高提供
樂高攤位遊戲「尋找毒蘑菇」邀請玩家化身喬巴完成挑戰，更有機會獲得樂高小禮。圖／台灣樂高提供

航海王 高登 Netflix

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