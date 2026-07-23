「只在香港」全球登場！從街市到世界級盛事 一次感受城市百變魅力

香港旅遊發展局推出全新環球宣傳「只在香港」（Only in Hong Kong），以「亞洲國際都會」為定位，邀請全球旅客重新認識香港：不只是走馬看花、拍照打卡，而是親身走進城市日常，感受香港獨有的聲音、滋味、色彩與生活節奏。

「只在香港」以香港多元且充滿反差的城市風貌為主軸，從天星小輪穿梭維多利亞港、登山遠足，到走進地道社區、體驗麻雀文化、尋覓隱世沙灘，甚至造訪啟德體育館、世界級酒店與酒吧，呈現香港從繁華都市到自然景致、從國際盛事到庶民日常的多重面貌。

港旅局表示，這次宣傳不再只是以傳統旅遊景點作為主角，而是透過真實街景與生活場景，捕捉香港獨有的城市質感、色彩與瞬間，讓旅客從「認識香港」進一步轉化為「感受香港」。

宣傳標語也以帶有幽默感與戲劇張力的方式，呈現香港獨特的城市性格，例如「日常，盛事上演」、「東西，成就最好」，從國際級大型活動到街角日常，凸顯香港中西交融、繁華與自然並存的城市魅力。

「只在香港」的宣傳標誌，也融合了香港霓虹燈招牌與中國傳統印章意象，並以現代設計重新演繹傳統與活力，標誌下方加上「亞洲國際都會」，突顯香港中西文化交會的國際旅遊地位。

宣傳更以16種取自香港城市與生活的色彩，展現香港的獨特基因，包括象徵維港漁舟的「鴨靈紅」、來自香港街市的新鮮「雞蛋燈紅」、代表電車文化的「叮叮綠」、象徵大型盛事的「啟德紫」，以及來自香港海岸線的「離島綠」與「海灣藍」等，將香港的景色、美食、文化與日常生活化為鮮明的城市色彩。

港旅局表示，「只在香港」圍繞「多姿多彩、活力、強烈對比及世界級」四大獨特基因，透過不同場景呈現香港「看得見精彩，更能感受非凡」的旅遊魅力。

此次全球宣傳將分階段覆蓋全球22個主要客源市場，並與旅遊、酒店、餐飲、零售、航空及各項盛事等業界夥伴合作，將「只在香港」融入旅客的日常生活與旅行想像，吸引更多旅客造訪香港、再次回訪，並帶動旅遊消費。

「只在香港」廣告海報篇。圖/港旅局提供

「只在香港」的獨特色彩元素。圖/港旅局提供

「只在香港」廣告舞獅篇。圖/港旅局提供