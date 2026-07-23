漫博會今登場！上看64萬人、3億商機 李遠：台漫走出自己的路

第25屆漫畫博覽會今天登場，今年結合台灣國際電玩電競產業展與台北國際電影玩具暨玩具創作大展，同步於台北世貿一館登場，匯聚約120家廠商超過1200個攤位登場。主辦單位表示，五天展期參觀人潮破64萬、上看3億商機。

漫博會是動漫迷一年一度的朝聖儀式。為了搶購限定福袋、特裝版以及首刷新書，許多漫迷漏夜排隊，上午十時一開館，便看到大批漫迷拉著行李箱狂奔搶頭香，由於人潮太過驚人，世貿多個入口舉牌暫停開放。

文化部長李遠也現身漫博參觀。「漫博是台灣非常大型的一個年輕人所追逐的一個展覽。」他表示，每年都會來漫博看，欣慰台灣漫畫這幾年越來越有計畫、具設計感地推出，「漫畫家常勝說他以前不敢告訴別人他是漫畫家，現在他很敢講，因為他的一本書就可以翻譯成10幾個國家。」他認為，台灣的漫畫可以走出一條自己的路，「它既嚴肅又輕鬆、又流行。」

風靡好幾個世代的任天堂 (Nintendo)今年再度進軍漫博，現場除了開設授權商品專賣店、舉辦皮卡丘見面會與設置皮可敏AR拍照區外，更提供《Pokopia》、《皮克敏 4》、《動物森友會 口袋露營廣場 集合啦！共度夢想生活》等人氣手遊試玩。展場設計了《皮克敏4》的大型拍照區以及皮克敏AR拍照體驗，此外還供現場民眾領取《Pikmin Bloom》限定金色花苗。

人氣動漫一向是漫博會的焦點。東立規劃《葬送的芙莉蓮》專區，現場販售相關桌遊與日版精品，並提供會場專屬加購「複製簽名特製畫板」。木棉花則以《鋼之鍊金術師》作者荒川弘新作《黃泉使者》打造主題入口，打造深色木質與日式格窗的神祕古宅氛圍，會場主打6大熱門IP超值福袋、電影票混搭優惠。

文策院規劃的「台灣漫畫館」攜手 39 家合作單位與出版社及四大數位漫畫平台——CCC 追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN，及 Renta！亂搭 ，展出 75 部精選台漫作品，並舉辦IP 媒體發布會與系列電影粉絲見面會，打造星光閃耀的台漫舞台，邀請讀者像追星一樣追漫畫，感受台灣原創漫畫的魅力與能量。

第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，本次展覽以「GOSHINE!與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。記者曾學仁／攝影

第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，本次展覽以「GOSHINE!與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。記者曾學仁／攝影

GO SHINE 與夢想同行，動漫魅力暑假來襲，「第25屆漫畫博覽會」7/23-27在台北世貿一館精彩登場，愛動漫的粉絲，最期待的動漫盛會開展。記者曾學仁／攝影