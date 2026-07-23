影／全聯攜手台灣高鐵 推出聯名熱便當、甜點及福利熊限定周邊

台灣高鐵新世代列車「N700ST」預計於本月自日本出廠、8月抵台，為高鐵未來提升運能與揭開新篇章。看準高鐵日益融入通勤、商務、返鄉及旅遊等日常生活，以及旅運人流帶動的餐食與消費商機，全聯首度攜手台灣高鐵展開跨界合作，推出聯名熱便當、甜點、福利熊限定周邊，於7月24日起陸續在全聯門市及高鐵桃園、台中、嘉義、台南、左營五大車站快閃櫃同步開賣，讓消費者無論日常採買或搭車出遊，都能享受便利、美味的餐飲體驗。

現場首度公開美味堂三款聯名熱便當、We Sweet7款甜點，以及福利熊聯名周邊品，從主食、點心到生活小物，完整呈現全聯與台灣高鐵的聯名商品陣容。全聯福利中心總經理蔡篤昌與台灣高鐵經經理陳惠裕出席，與現場貴賓一同為新車及聯名商品揭開序幕。

此次全聯攜手台灣高鐵，以「旅途中的經典風味」為概念推出三款美味堂聯名熱便當，包括「醬汁燒肉」、「照雞腿排」及「糖醋雞丁丼」，使用日本進口醬汁並大量選用台灣在地食材，展現支持在地農畜產品的理念。三款便當更換上高鐵主色系限定束帶，結合N700ST新世代列車圖樣與速度感設計 ，讓旅客從候車到搭車，都能感受專屬高鐵旅程的美味體驗。

全聯攜手台灣高鐵，以「旅途中的經典風味」為概念推出三款美味堂聯名熱便當，包括「醬汁燒肉」、「照雞腿排」及「糖醋雞丁丼」。記者邱德祥／攝影

全聯首度攜手台灣高鐵跨界聯名推出便當等商品，全聯福利中心總經理蔡篤昌（左）、台灣高鐵總經理陳惠裕（右）出席。記者邱德祥／攝影