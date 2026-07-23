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皮克敏玩家衝了！任天堂電玩電競展現場送限定金色花苗 超萌AR區必拍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
《Pikmin Bloom》推出會場限定特殊地點任務，玩家可在攤位領取1顆活動限定的金色花苗。記者黃筱晴／攝影
《Pikmin Bloom》推出會場限定特殊地點任務，玩家可在攤位領取1顆活動限定的金色花苗。記者黃筱晴／攝影

2026台灣國際電玩電競產業展即日起至7月27日在台北世貿一館盛大登場。任天堂本屆展區超大，特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來包含《皮克敏4》、《Pokémon Pokopia》，與《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等多款超人氣遊戲現場試玩。此外還有結合手機遊戲《Pikmin Bloom》的會場限定活動以及皮卡丘見面會，最後不能錯過的當然是任天堂授權商品專賣店，粉絲們別錯過。

本次任天堂攤位設計了豐富的試玩區域，玩家們將能親自操作體驗《皮克敏4》，在未知的行星中與可愛又不可思議的生物皮克敏們展開冒險。同時，寶可夢系列的全新話題作品《Pokémon Pokopia》也在現場開放體驗，完成體驗、指定任務還可獲得角色紙帽。

除了主機遊戲試玩，展場內也設立了可愛度爆表的皮克敏專屬拍照區、AR拍照區，玩家能與這群色彩繽紛的小生物合影留念。智慧型手機遊戲《Pikmin Bloom》更加碼推出會場限定特殊地點任務，玩家只要前往攤位並在遊戲內找到特殊地點向下滑動，即可免費領取1顆活動限定的金色花苗。這些花苗培育完成後，將會隨機長成3種不同顏色的金色禮物貼紙飾品皮克敏，極具收藏價值。

超高人氣的皮卡丘也在現場舉辦見面會，每天5個時段限時登場，讓大小朋友都有機會與經典角色近距離互動。現場另有設置任天堂授權商品販售區，除了提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購，還有展場限定主機組合、遊戲片優惠，購買指定商品還有機會獲得「皮克敏透明小卡」、

「皮克敏收納包」與「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」等好禮。

《Pikmin Bloom》推出會場限定特殊地點任務，玩家可在攤位領取1顆活動限定的金色花苗。記者黃筱晴／攝影
《Pikmin Bloom》推出會場限定特殊地點任務，玩家可在攤位領取1顆活動限定的金色花苗。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影
任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影

任天堂在會場特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來多款超人氣遊戲現場試玩。記者黃筱晴／攝影
任天堂在會場特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來多款超人氣遊戲現場試玩。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影
任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影

《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》遊戲場景的特殊拍照區，拍照背景可以隨著選擇做替換。記者黃筱晴／攝影
《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》遊戲場景的特殊拍照區，拍照背景可以隨著選擇做替換。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影
任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影
任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影

超高人氣的皮卡丘也在現場舉辦見面會，每天5個時段限時登場。記者黃筱晴／攝影
超高人氣的皮卡丘也在現場舉辦見面會，每天5個時段限時登場。記者黃筱晴／攝影

任天堂在展場盛大打造專屬遊戲體驗專區與互動活動。記者黃筱晴／攝影
任天堂在展場盛大打造專屬遊戲體驗專區與互動活動。記者黃筱晴／攝影

《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》由玩家創建Mii角色，線上體驗虛擬人生。記者黃筱晴／攝影
《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》由玩家創建Mii角色，線上體驗虛擬人生。記者黃筱晴／攝影

紅色、黃色、藍色皮克敏在特殊拍照區登場，可以與皮克敏們一起入鏡。記者黃筱晴／攝影
紅色、黃色、藍色皮克敏在特殊拍照區登場，可以與皮克敏們一起入鏡。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影
任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影
任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影

電競 任天堂 皮克敏

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