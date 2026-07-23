皮克敏玩家衝了！任天堂電玩電競展現場送限定金色花苗 超萌AR區必拍

2026台灣國際電玩電競產業展即日起至7月27日在台北世貿一館盛大登場。任天堂本屆展區超大，特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來包含《皮克敏4》、《Pokémon Pokopia》，與《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等多款超人氣遊戲現場試玩。此外還有結合手機遊戲《Pikmin Bloom》的會場限定活動以及皮卡丘見面會，最後不能錯過的當然是任天堂授權商品專賣店，粉絲們別錯過。

本次任天堂攤位設計了豐富的試玩區域，玩家們將能親自操作體驗《皮克敏4》，在未知的行星中與可愛又不可思議的生物皮克敏們展開冒險。同時，寶可夢系列的全新話題作品《Pokémon Pokopia》也在現場開放體驗，完成體驗、指定任務還可獲得角色紙帽。

除了主機遊戲試玩，展場內也設立了可愛度爆表的皮克敏專屬拍照區、AR拍照區，玩家能與這群色彩繽紛的小生物合影留念。智慧型手機遊戲《Pikmin Bloom》更加碼推出會場限定特殊地點任務，玩家只要前往攤位並在遊戲內找到特殊地點向下滑動，即可免費領取1顆活動限定的金色花苗。這些花苗培育完成後，將會隨機長成3種不同顏色的金色禮物貼紙飾品皮克敏，極具收藏價值。

超高人氣的皮卡丘也在現場舉辦見面會，每天5個時段限時登場，讓大小朋友都有機會與經典角色近距離互動。現場另有設置任天堂授權商品販售區，除了提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購，還有展場限定主機組合、遊戲片優惠，購買指定商品還有機會獲得「皮克敏透明小卡」、

「皮克敏收納包」與「Nintendo Switch 2壓克力鑰匙圈」等好禮。

《Pikmin Bloom》推出會場限定特殊地點任務，玩家可在攤位領取1顆活動限定的金色花苗。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影

任天堂在會場特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來多款超人氣遊戲現場試玩。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影

《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》遊戲場景的特殊拍照區，拍照背景可以隨著選擇做替換。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區推出展場限定主機組合、遊戲片優惠。記者黃筱晴／攝影

超高人氣的皮卡丘也在現場舉辦見面會，每天5個時段限時登場。記者黃筱晴／攝影

任天堂在展場盛大打造專屬遊戲體驗專區與互動活動。記者黃筱晴／攝影

《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》由玩家創建Mii角色，線上體驗虛擬人生。記者黃筱晴／攝影

紅色、黃色、藍色皮克敏在特殊拍照區登場，可以與皮克敏們一起入鏡。記者黃筱晴／攝影

任天堂授權商品販售區提供豐富周邊商品讓粉絲盡情選購。記者黃筱晴／攝影