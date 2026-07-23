搶軌道商機 全聯進駐高鐵車站快閃賣便當

搶軌道商機，全聯與台灣高鐵攜手，明日起進駐桃園、台中、嘉義、台南、高雄等5站，設立全聯快閃櫃銷售美味堂便當，全聯總經理蔡篤昌今日表示，此次跨界合作，如果市場接受程度高，對於美味堂便當發展將是很重要的里程碑。

高鐵總經理陳惠裕表示，每天平均載運人次約20~30萬，幾乎大家都搭過高鐵，全聯也是大家愛去消費的場域，兩家最貼近人民的企業合作，希望帶給民眾新的體驗，原本就熱賣的高鐵便當之外，也提供旅客另一種選擇。

蔡篤昌表示，高鐵每日穩定的旅運人流也帶動站內熱食、輕食與即食商品需求持續成長，此次首度與高鐵合作，不僅將美味堂餐食服務從社區門市延伸至旅運場景，更同步推出We Sweet聯名甜點與福利熊列車長造型周邊，打造從正餐、甜點到生活小物的一站式旅程體驗，預估可帶動美味堂業績成長一成。

全聯指出，近年中食市場爆發成長，銷售量與回購率雙位數成長，而美味堂去年銷售超過千萬個便當，四年來業績成長6成，更是全聯鮮食業務成長最大動能。