I人救星！六福村「隱藏服務」曝光 不敢坐大怒神員工陪你

六福村暑假祭出多項活動，除邀薩摩亞勇士演出高空跳水、火舞秀，更首度揭露「隱藏版」陪玩服務，遊客不敢獨自挑戰大怒神等設施，可請工作人員陪搭；另推運動幣500元入園、水樂園499元套票、特定身分優惠等方案。

六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。六福村指出，薩摩亞文化中，刺青不只是裝飾，更象徵身分地位、勇氣及家族歷史；好萊塢男星巨石強森也具有薩摩亞血統，其飾演的「毛伊」，動畫版外型即參考其外祖父、薩摩亞傳奇摔角手Peter Maivia。

配合勇氣主題，六福村也主打多項刺激設施。其中「大怒神」斥資千萬元換裝，遊客將挑戰53公尺高速墜落；另有亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車「笑傲飛鷹」、六層樓高巨幅擺盪的「老油井」，以及從火山口三層樓高急流瞬間俯衝的「火山歷險」。

不過，若想挑戰刺激設施卻不敢一個人搭，六福村也有「隱藏版」服務。六福村表示，無論是獨自前來的遊客，或害怕一個人搭乘設施，只要搭乘前主動向現場工作人員提出「陪玩」需求，工作人員就會陪同搭乘，讓遊客更安心挑戰。

優惠方面，六福水樂園至8月30日及9月節假日推出499元「單人冰涼套票」，包含水樂園門票及酷星凍仙草冰沙；7月底前，身分證字號或民國出生年月日含「5、8、0」任一數字，六福村優惠500元、水樂園450元。另穿花襯衫或花上衣可享999元水陸聯票。

此外，8月30日前穿著有學校名稱或LOGO的整套制服、體育服，門票優惠699元；水瓶、雙子、天秤等風象星座，以及魔羯、金牛、處女等土象星座，也享699元優惠。設籍台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市等符合資格者，同樣享699元優惠，最多4名陪同親友每人799元。

運動幣優惠則至今年底，六福村門票優惠500元，六福水樂園500元並贈香酥雞排，每張門票至少須使用100元運動幣抵用；生肖屬馬或當月壽星現場購票則享690元優惠，同行親友最多4人每人799元。各優惠均有適用日期、身分查驗及不得併用等限制，實際內容依園方公告為準。

六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供

六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供