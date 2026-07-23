快訊

南紡誠品專櫃竟爆詐騙！假愛心公益盲盒品牌搞消失 誠品急發聲明回應

政院修法！重大食安事件成立中央指揮中心、業者隱匿最重罰3千萬

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

聽新聞
0:00 / 0:00

I人救星！六福村「隱藏服務」曝光 不敢坐大怒神員工陪你

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供
六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供

六福村暑假祭出多項活動，除邀薩摩亞勇士演出高空跳水、火舞秀，更首度揭露「隱藏版」陪玩服務，遊客不敢獨自挑戰大怒神等設施，可請工作人員陪搭；另推運動幣500元入園、水樂園499元套票、特定身分優惠等方案。

六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。六福村指出，薩摩亞文化中，刺青不只是裝飾，更象徵身分地位、勇氣及家族歷史；好萊塢男星巨石強森也具有薩摩亞血統，其飾演的「毛伊」，動畫版外型即參考其外祖父、薩摩亞傳奇摔角手Peter Maivia。

配合勇氣主題，六福村也主打多項刺激設施。其中「大怒神」斥資千萬元換裝，遊客將挑戰53公尺高速墜落；另有亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車「笑傲飛鷹」、六層樓高巨幅擺盪的「老油井」，以及從火山口三層樓高急流瞬間俯衝的「火山歷險」。

不過，若想挑戰刺激設施卻不敢一個人搭，六福村也有「隱藏版」服務。六福村表示，無論是獨自前來的遊客，或害怕一個人搭乘設施，只要搭乘前主動向現場工作人員提出「陪玩」需求，工作人員就會陪同搭乘，讓遊客更安心挑戰。

優惠方面，六福水樂園至8月30日及9月節假日推出499元「單人冰涼套票」，包含水樂園門票及酷星凍仙草冰沙；7月底前，身分證字號或民國出生年月日含「5、8、0」任一數字，六福村優惠500元、水樂園450元。另穿花襯衫或花上衣可享999元水陸聯票。

此外，8月30日前穿著有學校名稱或LOGO的整套制服、體育服，門票優惠699元；水瓶、雙子、天秤等風象星座，以及魔羯、金牛、處女等土象星座，也享699元優惠。設籍台中、彰化、南投、雲林及嘉義縣市等符合資格者，同樣享699元優惠，最多4名陪同親友每人799元。

運動幣優惠則至今年底，六福村門票優惠500元，六福水樂園500元並贈香酥雞排，每張門票至少須使用100元運動幣抵用；生肖屬馬或當月壽星現場購票則享690元優惠，同行親友最多4人每人799元。各優惠均有適用日期、身分查驗及不得併用等限制，實際內容依園方公告為準。

六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供
六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供

六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供
六福村今年暑假推出「部落狂歡－水火神戰」，特別邀請來自薩摩亞的專業舞者跨海演出，精壯勇士將帶來高空跳水及火舞秀。圖／六福村提供

六福村表示，無論是獨自前來的遊客，或害怕一個人搭乘設施，只要搭乘前主動向現場工作人員提出「陪玩」需求，工作人員就會陪同搭乘，讓遊客更安心挑戰。圖／六福村提供
六福村表示，無論是獨自前來的遊客，或害怕一個人搭乘設施，只要搭乘前主動向現場工作人員提出「陪玩」需求，工作人員就會陪同搭乘，讓遊客更安心挑戰。圖／六福村提供

六福村 暑假 巨石強森 大怒神

延伸閱讀

7-ELEVEN限時推「思樂冰、雪淋霜」第二件10元！雙茶品牌優惠輪番上陣

中職／味全龍快閃店21天限時登場 小龍女8月起天天駐店

身份證有「59420」任2碼！陶板屋送「酥炸海陸盤」 勝急豬排新菜登場

路易莎請客了！輸入「1組優惠碼」 85元飲料免費喝

相關新聞

皮克敏玩家衝了！任天堂電玩電競展現場送限定金色花苗 超萌AR區必拍

2026台灣國際電玩電競產業展即日起至7月27日在台北世貿一館盛大登場。任天堂本屆展區超大，特別打造專屬遊戲體驗專區與互動活動，為台灣玩家帶來包含《皮克敏4》、《Pokémon Pokopia》，與《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》等多款超人氣遊戲現場試玩。此外還有結合手機遊戲《Pikmin Bloom》的會場限定活動以及皮卡丘見面會，最後不能錯過的當然是任天堂授權商品專賣店，粉絲們別錯過。

搶軌道商機 全聯進駐高鐵車站快閃賣便當

搶軌道商機，全聯與台灣高鐵攜手，明日起進駐桃園、台中、嘉義、台南、高雄等5站，設立全聯快閃櫃銷售美味堂便當，全聯總經理蔡篤昌今日表示，此次跨界合作，如果市場接受程度高，對於美味堂便當發展將是很重要的里程碑。

I人救星！六福村「隱藏服務」曝光 不敢坐大怒神員工陪你

六福村暑假祭出多項活動，除邀薩摩亞勇士演出高空跳水、火舞秀，更首度揭露「隱藏版」陪玩服務，遊客不敢獨自挑戰大怒神等設施，可請工作人員陪搭；另推運動幣500元入園、水樂園499元套票、特定身分優惠等方案。

影／超過1200個攤位 漫畫博覽會盛大登場

第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，文化部長李遠出席開幕儀式，本次展覽以「GOSHINE！與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。

名導Barry Jenkins掌鏡Prada全新形象廣告 穿透月光後的幻夢真實

什麼是真實？什麼是關係背後未曾言說的私密心緒？Prada發表2026秋冬形象廣告，邀請曾拍攝《月光下的藍色男孩》、《獅子王：木法沙》的名導Barry Jenkins掌鏡，多位Prada品牌大使包含美國女演員Hunter Schafer、澳洲歌手Troye Sivan演出，呈現一段詩意、抽象、靜謐的影像語言。

內建Gemini整合音樂、通話與攝影 Gentle Monster智慧眼鏡秋季登場

Gentle Monster正式公開與Google及Samsung合作的第二款次世代智慧眼鏡設計，將音訊、鏡頭、麥克風以及Google Gemini的智慧功能融入眼鏡設計之中，打造更自然的免持互動體驗，預計今年秋季正式推出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。