南紡誠品專櫃竟爆詐騙！假愛心公益盲盒品牌搞消失 誠品急發聲明回應

有網友在Threads指出，近日在南紡購物中心的誠品書店逛街時，裡頭有一專櫃「晴天抱抱」推出愛心公益盲盒活動，一盒100元還能玩抽獎，吸引不少人買了愛心買盲盒，更有人一次買了20幾盒，但沒想到加了官方帳號後小編不讀不回，現在連櫃位也沒人了，才驚覺可能被詐騙了。

購買盲盒者指出，裡面只有一本筆記本跟幾支螢光筆，手工餅乾跟禮券都說加入官方LINE會安排寄送。此PO文也收到不少人回覆同樣買了愛心公益盲盒遇到同樣情況，「官方說8月中才能領取，但後面再詢問就沒收到回覆了」，購買者直指「南紡誠品怎麼會進這種有問題的廠商啊！」、「現在連詐騙都可以設櫃了？」、「南紡招商部門也有責任，大家都是相信能設櫃就是沒問題才敢買，打去誠品好幾次了，誠品連道歉也沒有」。

誠品今日發表聲明公布後續處理方式：接獲廠商有不當行為，為維護顧客權益，凡7月1日起於台南「晴天抱抱」專櫃消費的顧客，請聯繫誠品客服協助確認處理。客服專線0800-666-798。