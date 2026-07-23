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影／超過1200個攤位 漫畫博覽會盛大登場
第25屆漫畫博覽會在7月23日至7月27日在台北世界貿易中心展覽一館盛大登場，文化部長李遠出席開幕儀式，本次展覽以「GOSHINE！與夢想同行！」為主題，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，吸引許多喜愛動漫的民眾前往。
「漫博會」為全台唯一整合 ACGE 的大型展覽，更結合電玩、電競、娛樂、熱門卡牌、Vtuber、玩具、模型、音樂、文創IP等動漫產業聚聯手展出，第25屆「漫畫博覽會」與「台灣國際電玩電競產業展」、「台北國際電影玩具暨玩具創作大展」同步在台北世貿一館盛大舉行，約120家廠商超過1200個攤位重裝登場，不僅展出內容創意十足、百家爭鳴，整場的舞台活動更是不間斷，吸引許多動漫迷前往。
各廠商除了推出25周年特殊商品及活動外，各款首發書、周邊商品、福袋、滿額贈....等，都是漫迷們搶不停手的商品，會名師、看偶像、玩遊戲、買最愛，更是愛動漫的朋友們不可錯過的暑期盛會。
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