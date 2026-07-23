名導Barry Jenkins掌鏡Prada全新形象廣告 穿透月光後的幻夢真實

什麼是真實？什麼是關係背後未曾言說的私密心緒？Prada發表2026秋冬形象廣告，邀請曾拍攝《月光下的藍色男孩》、《獅子王：木法沙》的名導Barry Jenkins掌鏡，多位Prada品牌大使包含美國女演員Hunter Schafer、澳洲歌手Troye Sivan演出，呈現一段詩意、抽象、靜謐的影像語言。

在一分鐘的影像中，服裝成為了另一「位」角色，成為居家生活中平凡、細微但動人的映照。演員們將（不再需要記憶的）日記撕下、丟向火爐熊熊燃燒殆盡；翻轉鏡像之後，木質鏡框以及事物的本質昭然若揭；原本深藏在房間裡的秘密被些微地敞開大門，面向了未知。

那些始終無人應答的話筒，讓我們發現也理解了那形而上裂解的線路與關係，最終Hunter Schafer脫下了（現代的）水晶鞋宛如公主拾級而上；Troye Sivan則最終擦去了鏡面上的塵埃重新看見自己，最終從室內跨越窗戶走向戶外，任透光的白布廉搖曳擺盪，一個全新、真實的故事正要展開......

在一分鐘的影像中，Prada的2026秋冬服裝、包款、鞋履也都在演員的身上清楚呈現，無論是Hunter Schafer的彩色拼接針織圍巾、假縫拼接宛如斑駁質感的深藍色千鳥格大衣、毛料長外套的針織拼接袖口，刻意仿舊呈現汗漬泛黃（但其實是全新）的襯衫領口......服裝回扣了形象廣告主題Simple Story，一個單純的故事，但這種單純不是純然的未知，更是一種老練且洞悉世故後的淡然，返璞歸真。

水晶鑲嵌粉色高跟鞋，價格店洽。圖／翻攝自Prada官方網站

裙擺上的水晶鑲嵌和襯衫袖口刻意仿舊的汗漬，是新與舊的混搭衝突。圖／Prada提供

鏡像中是否為絕對的真實或虛幻？有待時間驗證，也成為Prada 2026秋冬形象中的趣味子題。圖／Prada提供

Barry Jenkins曾拍攝《月光下的藍色男孩》，本次形象廣告影像中也出現多個熟悉的運鏡手法，影迷不妨細心觀察。圖／Prada提供